Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Las historias de amor suelen estar marcadas por encuentros y separaciones, y pocas novelas lo reflejan tan profundamente como "El amor en los tiempos del cólera", publicada por Gabriel García Márquez en 1985. Esta obra cuenta cómo Florentino Ariza queda prendado de Fermina Daza desde la juventud y, a pesar de las distancias, las vidas separadas y el tiempo —más de medio siglo— mantiene la esperanza de regresar a su lado. Entre estos dos puntos cardinales, la novela explora el matrimonio de Fermina con Juvenal Urbino, las múltiples relaciones de Florentino, así como temas universales como la vejez, la enfermedad y la muerte. De acuerdo con el texto, esta compleja historia de amor es también una celebración de la paciencia, la transformación de los afectos y las preguntas que quedan sin responder entre los sentimientos y la realidad.

Sigue a PULZO en Discover

Este libro ha marcado profundamente a Harold Trompetero, un referente del cine colombiano cuya trayectoria se ha extendido por más de treinta años. De acuerdo con El Espectador, Trompetero es guionista, director, productor y escritor. Entre sus obras destacan películas como "Diástole y sístole, los movimientos del corazón", "El paseo", "Locos" y "El baño", así como la reciente "Lactar", inspirada en uno de sus libros. La voz de Trompetero se reconoce tanto en las pantallas como en la reflexión sobre las formas de amar, las relaciones familiares y la cultura nacional. Para él, el amor abarca no solo los afectos individuales, sino también las construcciones familiares, que define como una “institución forzada”, y las contradicciones que existen entre expectativas y realidades en las relaciones humanas.

En la conversación reseñada por El Espectador, Trompetero comenta que la elección de "El amor en los tiempos del cólera" es una oportunidad para hablar sobre el amor, pero también sobre la crítica, tanto literaria como cinematográfica. Así como la novela ha sido revisada y cuestionada por nuevas generaciones respecto al comportamiento de sus personajes, las películas de Trompetero han recibido juicios diversos sobre su manera de retratar la identidad colombiana. Finalmente, tanto el libro como la obra de Trompetero invitan a reflexionar sobre el valor de la autocrítica, el sentido de pertenencia y las complejidades de lo que significa ser colombiano.

¿Cuál es el enfoque de Harold Trompetero sobre el amor y la familia según la entrevista en El Espectador?

De acuerdo con la información citada por El Espectador, Harold Trompetero aborda el amor considerando la manera en que las personas aprenden a querer, las relaciones que construyen y las contradicciones entre lo que esperan y lo que son capaces de dar. Sobre la familia, la identifica como una “institución forzada”, lo que sugiere una visión crítica hacia las estructuras familiares tradicionales y una invitación a repensar sus significados.

¿Por qué "El amor en los tiempos del cólera" sigue generando debate sobre sus personajes?

La novela de Gabriel García Márquez, según el contexto entregado por El Espectador, sigue siendo objeto de debate porque los lectores actuales revisan con otros ojos el comportamiento de sus personajes. Esta reinterpretación constante refleja cómo las perspectivas sociales cambian y cómo las obras literarias permiten examinar valores, contradicciones y dilemas acerca del amor y las relaciones humanas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.