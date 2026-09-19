Por: El Espectador

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La escritura ha marcado la vida de este abogado e investigador, quien recientemente incursionó en la literatura con una novela inspirada en experiencias personales y profesionales. Según explicó en una entrevista recogida de acuerdo con información del propio autor, su gusto por la escritura y la lectura nació en la infancia. El punto de partida fue su llegada a Japón siendo apenas un niño, sin dominio del idioma. Esa barrera lingüística le generaba ansiedad y muchas dudas, pero encontró en la escritura la forma de canalizar sus emociones y entender el entorno. Relata que escribir le permitió expresar esos sentimientos que no siempre podía compartir de otra manera y que, al ponerlos en palabras, esos miedos perdían fuerza. Un profesor suyo le enseñó que exteriorizar las inquietudes a través de la escritura transforma la intensidad de esas sensaciones.

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Con el tiempo, este interés por escribir se perfeccionó a través de talleres y cursos de técnicas literarias, según contó el mismo autor. Sin embargo, su inclinación por llevar historias a la narrativa literaria tuvo un detonante hace año y medio, cuando terminó de escribir la novela que ahora presenta. De acuerdo con lo expresado, la novela nació como resultado de una investigación previa, pero la verdadera inspiración provino de una experiencia directa con una trabajadora agrícola que acudió a él por asesoría legal. Ella le compartió que las realidades del trabajo en el campo están llenas de aspectos que pasan desapercibidos o simplemente no se cuentan. En palabras del autor, fue esa conversación y el relato de la mujer la 'puerta de entrada' para adentrarse en el universo que ahora retrata en su novela.

En síntesis, el camino que llevó a este abogado e investigador a apostar por la literatura fue una combinación de vivencias personales, el aprendizaje constante y la sensibilidad frente a historias ajenas, especialmente aquellas que suelen quedar en el anonimato. Su nueva obra es, entonces, el reflejo de una inquietud íntima y profesional por explorar, entender y narrar esas realidades silenciadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué un abogado decide escribir una novela sobre realidades no contadas?

El autor explicó que su decisión de escribir una novela tiene raíces tanto emocionales como profesionales. La motivación surgió al reconocer, a través de la experiencia de una trabajadora agrícola, la existencia de historias valiosas y poco visibilizadas en el ámbito rural, que merecen ser narradas. Así, la literatura se convierte en un canal para dar voz a quienes normalmente no la tienen.

¿Cómo influyó la experiencia en Japón en la vida y escritura del autor?

Durante su infancia en Japón, sin hablar el idioma local, el autor experimentó ansiedad y una fuerte necesidad de comunicación. Descubrió en la escritura una vía para expresar y aliviar sus emociones, una práctica que continúo perfeccionando con el tiempo y que ha influido de manera determinante en su forma de percibir y relatar el mundo.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

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'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.