Por: Caracol TV

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La senadora Martha Peralta, integrante de la coalición Pacto Histórico, expresó su inconformidad luego de conocer que el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa tanto a ella como a su familia. De acuerdo con declaraciones publicadas por Peralta en sus redes sociales, la funcionaria afirmó que el retiro de la visa fue comunicado a través de los medios de comunicación y redes sociales, sin que hasta el momento hubiera recibido una notificación oficial o los argumentos detrás de la decisión. Peralta anunció que tomará medidas institucionales y administrativas con el objetivo de conocer de manera formal las razones que motivaron la sanción por parte de ese país.

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La senadora explicó explícitamente que “iniciaré las acciones institucionales y administrativas pertinentes ante la Cancillería, la Embajada y ante el mismo Gobierno de Estados Unidos para que se me informe de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión”. Este pronunciamiento pone de presente la importancia que para los funcionarios públicos tiene el acceso a la información oficial sobre disposiciones diplomáticas de otros países que afectan directamente su movilidad y la de sus cercanos.

Junto a la sanción contra Peralta, el Gobierno de Estados Unidos ordenó la misma medida contra el empresario Euclides Torres y su familia, aunque no se precisaron detalles en el comunicado original sobre los motivos específicos para incluirlos en esta decisión. El retiro de visas es una herramienta que frecuentemente utilizan las autoridades estadounidenses como una forma de expresar inconformidad o reproche diplomático por presuntas conductas que van en contra de los intereses o normativas de ese país. Sin embargo, en este caso particular, ni la senadora Peralta ni el empresario Torres habían recibido explicaciones formales, lo que deja en evidencia la falta de información oficial para los afectados y para la opinión pública.

El anuncio de Peralta de acudir ante la Cancillería —entidad del Gobierno nacional encargada de las relaciones internacionales— y la Embajada estadounidense busca obtener claridad sobre los fundamentos de la medida, asegurando el derecho a la información y la posibilidad de ejercer defensa institucional ante sanciones de actores internacionales. La situación abre interrogantes sobre la relación diplomática de Colombia con Estados Unidos y pone en la agenda pública la necesidad de transparencia en las decisiones que afectan a figuras públicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Estados Unidos retiró la visa a Martha Peralta y Euclides Torres?

Hasta el momento, los motivos específicos del Gobierno de Estados Unidos para retirar la visa a Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, y al empresario Euclides Torres, no han sido divulgados formalmente. Según la información de Peralta, ella solo se enteró por medios y redes, y presentará acciones institucionales para exigir una explicación oficial, ya que desconoce los argumentos detrás de esta sanción.

¿Qué acciones puede tomar un funcionario sancionado con el retiro de visa de Estados Unidos?

De acuerdo con lo expresado por Martha Peralta, un funcionario afectado por el retiro de la visa puede acudir ante la Cancillería —el Ministerio de Relaciones Exteriores—, la Embajada de Estados Unidos y ante el propio Gobierno estadounidense para exigir que le informen oficialmente los motivos de la medida, de manera que pueda conocer los fundamentos y ejercer su derecho a la defensa institucional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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