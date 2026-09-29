Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Maloka Bogotá se prepara para octubre de 2026 como un punto de encuentro entre la ciencia y las expresiones culturales, tecnológicas, artísticas y naturales en el marco de su programación especial ‘Conexiones con el futuro’. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, este icónico centro ofrecerá durante todo el mes una agenda diversa dirigida a públicos de todas las edades, donde la ciencia se cruza con el arte, los videojuegos, el cine, el teatro, la biodiversidad y la cultura digital.

Sigue a PULZO en Discover

La programación comienza con el conversatorio “Habilidades y profesiones en tiempos de inteligencia artificial”, un espacio donde panelistas vinculados a proyectos como Bogotá Científica – Atenea, AWS y la Alianza Cuántica Colombiana analizan juntos los retos de la formación laboral y educativa en la era de la inteligencia artificial. Moderado por Nelson Vera, del Ecosistema de Inteligencia Artificial Urbana de Bogotá, el evento busca orientar a quienes quieren saber qué estudiar en este contexto cambiante. La entrada es libre, pero requiere inscripción previa.

El arte y el humor también tienen un lugar especial con “Impro clown: Choque Atómico”, una competencia entre seis payasos organizada por Átomos Teatro donde se exploran conceptos científicos a partir de la improvisación y la participación activa del público. En la misma línea de unir ciencia y comunidad, “Minga por la huerta” invita a personas de todas las edades a una siembra grupal para conmemorar el Día Nacional de las Aves, incentivando también el manejo responsable de residuos orgánicos.

Para los amantes de la biodiversidad, el “October Big Day” y el intercambio de experiencias posteriores ofrecen una inmersión en la observación de aves, en conexión con el conteo global del Laboratorio de Ornitología de Cornell. El contenido ambiental continúa con siembras de árboles y talleres de arqueobotánica, este último organizado junto a la Universidad Externado de Colombia para acercar a los visitantes al análisis de restos vegetales y su relación con culturas antiguas.

El cine, la música y la tecnología también son protagonistas. La proyección de la película infantil ‘Mukira’, seguida de una experiencia en torno a bosques y niebla, y el foro sobre agujeros negros en el Cine Domo, permiten a los asistentes sumergirse en nuevas formas de entender la ciencia. El lanzamiento del videojuego ‘Chagra Rol’, desarrollado por Solaris Games, introduce la economía circular y la educación ambiental de modo interactivo.

La programación culmina con espacios inclusivos y sensoriales como la proyección de ‘Mi Bestia’ acompañada de un taller de Biodanza, y la 5.ª edición del festival de cine inclusivo We Cam Fest, que destaca la accesibilidad con subtítulos, Lengua de Señas Colombiana y audiodescripción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades culturales y científicas ofrece Maloka Bogotá en octubre de 2026?

Durante octubre de 2026, Maloka Bogotá propone una agenda con conversatorios sobre inteligencia artificial, improvisación teatral con contenido científico, jornadas ambientales como siembras y avistamientos de aves, talleres de arqueobotánica, proyecciones de cine, foros de astronomía, presentaciones de videojuegos y festivales de cine inclusivo. La mayoría de las actividades tienen entrada libre, con algunas que requieren inscripción previa y otras que ofrecen boletería.

¿Cómo puedo inscribirme o conseguir entradas para los eventos en Maloka durante octubre de 2026?

La inscripción a los eventos se realiza a través de formularios en línea dispuestos por los organizadores y, en el caso de algunos espectáculos específicos, la boletería está disponible en plataformas como Tu Boleta. Todas las actividades requieren registro previo y cuentan con cupos limitados, por lo que es recomendable consultar y asegurar su entrada anticipadamente de acuerdo con la información publicada por Maloka Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.