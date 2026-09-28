La esposa y la hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, permanecieron durante varios meses en Colombia utilizando presuntamente una identidad falsa para desplazarse por distintas ciudades sin revelar quiénes eran, según una investigación de El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta fueron capturadas el domingo 27 de septiembre en una vivienda de Sabana de Torres, Santander, en un operativo en el que participaron la Policía, la Fiscalía, el Ejército y el FBI. Ambas eran requeridas por autoridades ecuatorianas dentro del denominado ‘Caso Blanqueo Fito’.

Según la reconstrucción citada por el rotativo, las dos mujeres habrían ingresado a Colombia caminando desde Venezuela, aproximadamente seis meses antes de su captura. Desde entonces pasaron por Cali, Medellín, Bogotá y Bucaramanga, donde se hospedaban en hoteles y viviendas de renta corta.

Una de las claves para mantener ocultas sus identidades habría sido una cédula colombiana a nombre de Paola Zapata Ruiz. De acuerdo con un investigador de la Dijín citado en la investigación, madre e hija presuntamente se turnaban el documento para realizar algunos de sus movimientos por el país.

Lee También

La estrategia también incluía evitar que ambas fueran vistas juntas. Según la información entregada por el investigador, procuraban no salir al mismo tiempo y evitaban hacerlo durante el día, mientras cambiaban de lugar de alojamiento. Su último desplazamiento habría sido desde Bucaramanga hasta Sabana de Torres, donde finalmente fueron ubicadas.

Durante el operativo en el inmueble, las autoridades encontraron 27 millones de pesos en efectivo, 2.500 dólares, celulares y radios de comunicación. Los investigadores también verifican si las mujeres adquirieron bienes durante el tiempo que permanecieron en Colombia.

El caso está relacionado con las investigaciones que adelanta la justicia ecuatoriana contra personas cercanas a la estructura de ‘Los Choneros’. La Fiscalía de Ecuador vincula a Inda Peñarrieta con empresas y movimientos patrimoniales que son objeto de investigación por presunto lavado de activos.

Por su parte, Michelle Jamileth Macías había mostrado en redes sociales viajes y actividades comerciales. Las autoridades investigan si esos movimientos guardan relación con recursos atribuidos al entorno de alias ‘Fito’. Esa investigación permanece abierta y las autoridades todavía buscan establecer qué actividades desarrollaron las dos mujeres durante su permanencia en Colombia.

El recorrido que reconstruyeron los investigadores

La ruta conocida hasta ahora incluye el ingreso desde Venezuela y desplazamientos posteriores por Cali, Medellín, Bogotá y Bucaramanga. El último trayecto llevó a las dos mujeres hasta Sabana de Torres, donde fueron capturadas.

El uso de la cédula atribuida a Paola Zapata Ruiz es ahora uno de los elementos que buscan esclarecer los investigadores, especialmente para determinar qué trámites, desplazamientos o posibles adquisiciones pudieron hacerse con ese documento durante su permanencia en el país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.