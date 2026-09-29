Cada vez que salgo a correr o entro a una reunión, me resulta incómodo sacar el celular para ver quién llama o qué mensaje llegó. Esa fricción cotidiana me llevó a buscar una solución que cupiera en la muñeca y no vaciara el bolsillo.

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El problema con muchos relojes inteligentes es que prometen mucho y entregan poco: pantallas opacas, baterías que duran un día o aplicaciones que no sincronizan bien. Saber qué revisar antes de comprar puede ahorrarse más de un dolor de cabeza.

Hay un detalle adicional que complica la decisión: la oferta en línea es enorme y los precios varían mucho entre modelos que, a primera vista, parecen iguales. Sin orientación, es fácil terminar pagando más por funciones que no se van a usar.

Después de revisar varias opciones en Amazon, encontré tres ‘smartwatches’ con llamadas por Bluetooth, más de 100 modos deportivos y resistencia al agua IP68, con envío gratis a Colombia. Los precios van desde 53.742 hasta 83.991 pesos, según los valores publicados en la plataforma este 29 de septiembre.

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Para empezar con lo esencial: Kuizil T60

El Kuizil T60 es un reloj inteligente con pantalla táctil de 1.91 pulgadas pensado para quien quiere conectividad y seguimiento básico de salud sin pagar de más.

Permite contestar y hacer llamadas directamente desde la muñeca gracias a su altavoz HD incorporado, y muestra notificaciones de WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter mediante alertas vibratorias. Es una opción práctica tanto para hombres como para mujeres que se inician en el mundo de los relojes inteligentes.

Lo que más destaca:

Pantalla: táctil a color HD de 1.91 pulgadas con resolución 320×380 y más de 100 esferas personalizables desde la aplicación ‘Gloryfit’.

Deportes e impermeabilidad: más de 100 modos deportivos (correr, yoga, ciclismo, fútbol, entre otros) y certificación IP68, apta para lavarse las manos o sudar; no recomendada en agua caliente ni agua de mar.

Salud: monitoreo continuo de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y calidad del sueño (sueño profundo, ligero y vigilia) sincronizado con ‘Gloryfit’.

Batería: carga completa en 2 horas, uso normal de 5 a 7 días y hasta 30 días en modo de espera.

Razones para comprarlo: es el más asequible de los tres y cubre las funciones principales —llamadas, notificaciones, deporte y salud— con una pantalla generosa para su rango de precio.

A tener en cuenta: no se recomienda sumergirlo en agua caliente ni en agua de mar, a pesar de la certificación IP68. El Kuizil T60 cuesta 53.742 pesos en Amazon con envío gratis a Colombia.

Para quien quiere más personalización y garantía extendida: Blackview W70Pro

El Blackview W70Pro es un reloj inteligente lanzado en 2026 que incluye altavoces estéreo HiFi, micrófono integrado y asistente de voz con inteligencia artificial para hacer llamadas, consultar el clima o configurar alarmas sin tocar el teléfono. Viene con dos correas intercambiables —nailon y silicona— y una carcasa de aleación de aluminio, lo que lo hace apropiado tanto para el gimnasio como para el trabajo.

Lo que más destaca:

Asistente de voz con IA: permite consultas rápidas como el pronóstico del tiempo y la configuración de alarmas directamente desde el reloj, a través de la aplicación ‘Da Fit’.

Esferas y correas: más de 100 esferas personalizables con fotos propias, más dos tipos de correa incluidas en la caja.

Salud y deporte: sensores ópticos de alto rendimiento para frecuencia cardíaca dinámica, SpO2, calidad del sueño y niveles de estrés; más de 100 modos deportivos con conexión a GPS a través de la app.

Batería y garantía: batería de 350 mAh, 7 días de uso normal y 30 días en espera; garantía oficial de 2 años y soporte técnico 24/7.

Razones para comprarlo: la garantía de 2 años y el soporte técnico permanente lo convierten en la opción más respaldada del grupo; ideal para quien quiere tranquilidad posventa.

A tener en cuenta: el GPS no es integrado, sino conectado al teléfono a través de la aplicación.

El Blackview W70Pro cuesta 64.329 en Amazon con envío gratis a Colombia.

Para aventuras al aire libre y uso exigente: BRUBOSES

El BRUBOSES es un reloj inteligente de diseño militar fabricado en material compuesto y aleación de zinc, con resistencia al calor de hasta aproximadamente 87 °C y al frío de hasta cerca de -64 °C, de acuerdo con la descripción del producto en Amazon. Está pensado para quienes practican actividades al aire libre en condiciones exigentes y necesitan un dispositivo que aguante polvo, presión baja y temperaturas extremas sin descansar.

Lo que más destaca:

Resistencia extrema: soporta calor, frío intenso, baja presión y polvo; certificación IP68 para uso en entornos hostiles.

Batería de 450 mAh: la más grande de los tres modelos, con hasta 50 días en espera y 7 días de uso general con carga de 2 horas.

Modos deportivos: más de 170 modos en interiores y exteriores, con registro de pasos, distancia y calorías.

Comunicación: altavoz y micrófono de alta fidelidad con Bluetooth para llamadas, mensajes y control de música.

Razones para comprarlo: tiene la batería más duradera en espera (50 días) y la mayor cantidad de modos deportivos, además de una construcción pensada para condiciones extremas.

A tener en cuenta: el uso continuo de música o llamadas reduce considerablemente la autonomía de la batería, según advierte el fabricante.

El BRUBOSES reloj inteligente militar cuesta 83.991 pesos en Amazon con envío gratis a Colombia.

¿Los relojes inteligentes con llamadas por Bluetooth funcionan sin tener el celular cerca?

No. Para hacer o recibir llamadas, el reloj debe estar emparejado con un teléfono Android 6.0 o iOS 9.0 (o versiones superiores) y mantenerse dentro del rango Bluetooth, que suele ser de unos 10 metros. Sin esa conexión activa, las llamadas no se pueden gestionar desde el reloj, aunque otras funciones como el reloj y el podómetro sí siguen operando de forma independiente.

¿Qué significa la certificación IP68 en un reloj inteligente?

La certificación IP68 indica que el dispositivo resiste la inmersión en agua bajo condiciones controladas, generalmente hasta 1,5 metros de profundidad durante 30 minutos. En la práctica, protege el reloj de la sudoración, la lluvia y el lavado de manos.

Sin embargo, ninguno de los tres modelos aquí presentados recomienda su uso en agua caliente, agua salada ni actividades de natación, por lo que conviene no confundir esta certificación con una resistencia total al agua.

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