Ninguno de mis cables ni mis cargadores habituales resolvía el problema; este ‘power bank’ llegó con cable 3 en 1 incluido y diez cargas completas de iPhone 15 en una sola batería.

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Hay días en que el celular avisa batería baja antes del mediodía, el computador portátil se queda sin carga en plena reunión y la tablet para ver los partidos agoniza justo cuando más se necesita. Todo al mismo tiempo, y un solo tomacorriente disponible.

El problema no es raro: los dispositivos modernos consumen más energía que antes, las jornadas fuera de casa se alargan y los puntos de carga pública no siempre están cerca o son confiables. Cargar un aparato a la vez, con cables distintos y sin saber cuánta energía le queda al banco de baterías, se vuelve una fuente constante de estrés.

Un ‘power bank’ de alta capacidad resuelve buena parte de esa situación, pero la mayoría de los modelos económicos apenas alcanzan para una o dos cargas completas.

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Los de gran capacidad suelen ser voluminosos o muy costosos. Revisando Amazon encontré el ZZI Cargador portátil ‘Power Bank’ 60.000mAh, disponible con envío gratis a Colombia, a 164.655 pesos, según el precio publicado este 29 de septiembre (los precios pueden cambiar).

ZZI Cargador portátil Power Bank 60.000mAh

Es un cargador portátil pensado para quienes necesitan mantener varios dispositivos activos durante jornadas largas fuera del hogar o en situaciones donde el acceso a un tomacorriente es limitado.

Con una capacidad de 60.000 mAh, puede entregar hasta diez cargas completas de un iPhone 15, lo que lo convierte en una opción útil para viajes, campamentos, jornadas de trabajo fuera de la oficina o emergencias en casa.

Lo que más destaca:

Capacidad de 60.000 mAh: de acuerdo con la ficha del producto en Amazon, equivale a diez cargas completas de un iPhone 15, lo que lo diferencia de los bancos de batería de uso cotidiano que rara vez superan las dos o tres cargas.

Carga de cinco dispositivos simultáneamente: incluye un cable trenzado de nylon 3 en 1 (Tipo-C, conector iOS y Micro USB) que ha pasado más de 10.000 pruebas de plegado, según la descripción del fabricante, lo que reduce la necesidad de llevar varios cables.

Carga rápida de 22.5W: según la ficha del producto, lleva un iPhone 15 al 60 % en 30 minutos, tres veces más rápido que un cargador portátil estándar, gracias a un chip de reconocimiento inteligente que ajusta la potencia según el dispositivo conectado.

Pantalla LED y protección de cinco capas: la pantalla digital muestra el nivel de batería en tiempo real, y el sistema interno protege contra sobrecarga, sobrecorriente, sobredescarga, sobretensión y cortocircuito.

Tamaño compacto para su capacidad: mide 5,8 x 2,9 x 1,1 pulgadas, similar al tamaño de un iPhone.

Razones para comprarlo: el ZZI Power Bank 60.000mAh de 164.655 pesos en Amazon ofrece diez cargas de iPhone 15, carga rápida de 22.5W y cable 3 en 1 incluido, todo con envío gratis a Colombia, lo que lo convierte en una de las opciones de mayor capacidad por precio en el mercado local.

A tener en cuenta: de acuerdo con la descripción del producto, los cargadores portátiles de 60.000 mAh no están permitidos a bordo de aviones, por lo que no es una opción para llevar en el equipaje de mano o en bodega en vuelos comerciales.

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