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El pronóstico del clima es hoy una de las herramientas científicas más valiosas a disposición de la sociedad, construida sobre un proceso fuertemente respaldado por la tecnología y la matemática. Lejos de ser una simple conjetura, la predicción meteorológica resulta de una secuencia rigurosa de pasos que involucran la recopilación global de datos, el procesado computacional y el análisis experto, todo con el propósito de anticipar el comportamiento dinámico de la atmósfera terrestre, de acuerdo con la información provista.

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Este procedimiento comienza con la observación y recolección masiva de información. Se recopilan millones de registros en tiempo real sobre temperatura, presión atmosférica, humedad y viento, gracias a una red mundial de instrumentos. Las estaciones meteorológicas en tierra, las boyas en los océanos, los aviones comerciales y los globos sonda que llegan hasta la estratosfera trabajan coordinadamente para captar los datos necesarios. Además, los satélites meteorológicos, ubicados en el espacio, son cruciales para obtener imágenes permanentes de los sistemas nubosos, mientras que los radares en tierra permiten identificar y seguir las precipitaciones a nivel local, como se detalla en la descripción de su funcionamiento.

Una vez obtenida esta información, toda la data es enviada a centros meteorológicos equipados con supercomputadoras de gran capacidad. Según lo explicado, allí la información se procesa mediante modelos numéricos de predicción, que son programas informáticos complejos. Estos modelos aplican las leyes de la física y la termodinámica para simular la evolución futura de las masas de aire y otros factores atmosféricos. Dividiendo la atmósfera en una detallada malla tridimensional, las computadoras calculan cómo cambiarán las condiciones climáticas minuto a minuto, permitiendo así una anticipación rigurosa de los fenómenos meteorológicos.

En el caso específico de Cali para este miércoles, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) pronosticó cielos parcialmente nublados, con tiempo predominantemente seco y altas temperaturas durante el día. Se espera un incremento en la probabilidad de lluvias ligeras a moderadas durante la noche, sobre todo en los Farallones y la zona occidental del municipio. Este comportamiento será determinado por la presencia de un sistema de baja presión sobre el territorio nacional, lo que mantiene una moderada posibilidad de precipitaciones, incrementándose para el día siguiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos utilizados para el pronóstico del clima?

Los modelos numéricos de predicción son programas informáticos que aplican las leyes de la física y la termodinámica, dividiendo la atmósfera en una rejilla tridimensional. Calculan, paso a paso y minuto a minuto, cómo se moverán e interactuarán las masas de aire, permitiendo anticipar el comportamiento del clima, según la información analizada por los centros internacionales que procesan los datos meteorológicos recogidos a nivel global.

¿Qué factores influyen en el pronóstico del clima en Cali para este miércoles?

En el pronóstico de Cali para este miércoles, influyen factores como la nubosidad parcial, las altas temperaturas diurnas y la presencia de un sistema de baja presión. Este último elemento condiciona la dinámica atmosférica en la región, elevando la probabilidad de precipitaciones ligeras a moderadas en horas nocturnas, concentrándose especialmente en los Farallones y la zona occidental del municipio, como informó la CVC.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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