A la hora de comprar un computador, uno de los términos que aparece en las especificaciones es el tipo de almacenamiento. Las dos opciones más conocidas son el SSD y el HDD, pero no funcionan de la misma manera y la elección puede cambiar bastante la experiencia al usar el equipo.

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Aunque ambos sirven para guardar archivos, programas, fotografías, videos y el sistema operativo, existen diferencias importantes en velocidad, funcionamiento, resistencia y precio.

¿Qué es un HDD?

HDD significa ‘Hard Disk Drive’, que en español se conoce como disco duro. Es una tecnología que utiliza discos que giran en su interior para almacenar la información.

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Este sistema lleva muchos años en computadores y todavía se encuentra en algunos equipos, especialmente cuando se busca tener una gran cantidad de almacenamiento sin pagar demasiado.

Una de sus principales ventajas es precisamente su capacidad. Por ejemplo, es posible encontrar HDD con varios ‘terabytes’ de almacenamiento, por lo que pueden ser útiles para guardar grandes cantidades de fotografías, videos, documentos u otros archivos.

Sin embargo, al utilizar piezas que se mueven en su interior, normalmente son más lentos que los SSD y pueden ser más sensibles a golpes mientras están funcionando.

¿Qué es un SSD?

SSD significa ‘Solid State Drive’. A diferencia del HDD, este tipo de almacenamiento no utiliza discos que giran ni otras piezas móviles para guardar la información.

Una de sus principales ventajas es la velocidad. Un computador con SSD puede iniciar el sistema operativo y abrir programas con mayor rapidez que uno que utiliza un HDD, aunque el rendimiento final también depende de otros componentes del equipo.

Por eso, pasar de un computador con HDD a uno con SSD puede representar un cambio importante en tareas cotidianas como encender el equipo, abrir aplicaciones o acceder a archivos.

SSD vs. HDD: ¿cuál elegir?

La diferencia principal se puede resumir de una manera sencilla: el SSD prioriza la velocidad, mientras que el HDD suele destacar por ofrecer mayor capacidad a un menor costo.

Característica SSD HDD Velocidad Mayor Menor Piezas móviles No Sí Resistencia a movimientos Mayor Menor Consumo de energía Generalmente menor Generalmente menor Capacidad por precio Menor Mayor Uso recomendado Sistema, programas y tareas diarias Almacenamiento de muchos archivos

Por eso, no se trata simplemente de decir que una tecnología reemplazó completamente a la otra. SSD y HDD pueden cumplir funciones diferentes y la elección depende de las necesidades de cada persona.

Si la prioridad es que el computador responda rápido, el SSD suele ser la alternativa más adecuada. Si lo importante es contar con mucho espacio para guardar archivos y mantener el presupuesto controlado, un HDD puede seguir siendo útil.

¿SSD o HDD: cuál es más rápido?

En términos generales, el SSD es más rápido que el HDD. Esa diferencia se nota especialmente al iniciar el computador, abrir programas y acceder a determinados archivos.

Esto no significa que colocar un SSD convierta automáticamente cualquier computador en un equipo de alto rendimiento. El procesador, la memoria RAM y otros componentes también influyen en la velocidad general. Aun así, el almacenamiento puede marcar una diferencia importante en la sensación de rapidez del equipo.

¿Cuál dura más, SSD o HDD?

No existe una respuesta universal de que uno siempre vaya a durar más que el otro. La duración depende de factores como el uso, la calidad del dispositivo y las condiciones en las que se utilice.

Una diferencia importante es que los HDD tienen componentes mecánicos que se mueven, mientras que los SSD no. Esto hace que los SSD tengan una ventaja frente a golpes y movimientos durante su funcionamiento. Sin embargo, eso no significa que un SSD sea indestructible ni que todos los HDD vayan a fallar rápidamente.

¿Cuál consume menos energía?

En general, los SSD consumen menos energía que los HDD, una característica especialmente interesante en computadores portátiles. El consumo real depende del dispositivo y de la forma en que se utilice, pero la ausencia de piezas mecánicas en los SSD contribuye a que sean una alternativa eficiente.

¿Cuál es más barato: SSD o HDD?

El precio depende de la capacidad, la marca y el tipo de unidad. Sin embargo, los HDD suelen ofrecer más almacenamiento por un precio menor.

Los SSD, por su parte, suelen tener un costo mayor cuando se compara una capacidad equivalente. Por eso, una persona que necesita guardar muchos archivos puede encontrar en el HDD una alternativa económica.

La decisión depende entonces de qué se valore más: tener mucha capacidad al menor costo posible o contar con un almacenamiento más rápido.

¿Es mejor comprar un computador con SSD o HDD?

Para la mayoría de las personas que buscan un computador para tareas cotidianas, un SSD resulta una opción conveniente por la rapidez que aporta al equipo.

Si el computador se utilizará para navegar por internet, trabajar, estudiar, abrir documentos, instalar programas o hacer diferentes tareas al mismo tiempo, la velocidad del SSD puede mejorar la experiencia diaria.

El HDD todavía puede tener sentido cuando se necesita mucho espacio para almacenar archivos y el presupuesto es limitado.

También existe una alternativa que combina ambos: utilizar un SSD para el sistema operativo y los programas que se usan con frecuencia, y un HDD para guardar archivos pesados. De esta manera se puede aprovechar la velocidad del primero y la capacidad del segundo.

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