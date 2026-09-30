Hay una situación que reconozco bien: llegar a casa con las manos ocupadas y tener que soltar todo para apagar una luz, ajustar el ventilador o simplemente poner música. Lo que parece un detalle menor termina siendo una fricción constante en la rutina.

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El problema de fondo es que muchos hogares todavía manejan cada dispositivo por separado, con controles distintos y sin forma de coordinarlos con la voz. Eso hace que la automatización del hogar se sienta como algo complicado o reservado para casas con instalaciones especiales.

Lo que cambia la ecuación es tener un parlante inteligente que funcione como centro de control. Basta conectarlo, configurar una cuenta de Amazon y hablar. En Amazon encontré el Echo Dot de quinta generación por 133.166 pesos con envío gratis a Colombia, con un descuento del 20 % sobre su precio habitual de $ 166.466; Los precios corresponden al 30 de septiembre de 2026 y pueden cambiar.

Amazon Echo Dot (5.ª generación)

El Amazon Echo Dot de quinta generación es un parlante inteligente con el asistente de voz Alexa integrado, diseñado para habitaciones medianas como dormitorios, cocinas o comedores. Sirve para quien quiere dar sus primeros pasos en el hogar inteligente sin invertir una suma alta, y también para quien ya tiene dispositivos compatibles y necesita un punto de control adicional.

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Lo que más destaca:

Sonido mejorado: Amazon señala que este modelo ofrece graves más profundos y voces más nítidas que las generaciones anteriores del Echo Dot, según la descripción del producto en Amazon.

Sensores integrados: incluye sensor de temperatura interior y sensor de movimiento, que permiten crear rutinas automáticas, como encender luces al entrar a una habitación o activar un ventilador cuando la temperatura sube.

Control por voz de dispositivos inteligentes: compatible con bombillas, enchufes, termostatos y otros accesorios de hogar inteligente que funcionen con Alexa.

Reproducción de audio en streaming: conecta con Amazon Music, Spotify y TuneIn, o con cualquier dispositivo vía Bluetooth.

Razones para comprarlo: el Amazon Echo Dot (5.ª generación) combina control de hogar inteligente, reproducción de audio y asistente de voz en un solo dispositivo compacto, con envío gratis a Colombia y un precio de $133.166 en Amazon, casi $33.300 menos que su valor habitual.

A tener en cuenta: algunas funciones de Alexa, como compras dentro de skills o Amazon Kids, no están disponibles en todos los países, de acuerdo con la información del producto en Amazon; conviene revisar la disponibilidad para Colombia antes de comprar.

¿Un parlante inteligente con Alexa funciona en Colombia?

Sí, el Amazon Echo Dot opera en Colombia con las funciones principales de Alexa: música en streaming con Spotify o TuneIn, control de dispositivos de hogar inteligente compatibles, alarmas, temporizadores y consultas por voz.

Algunas funciones adicionales, como compras dentro de aplicaciones o Amazon Kids, pueden no estar disponibles en el país, de acuerdo con la información publicada por Amazon en la ficha del producto.

¿Qué dispositivos del hogar se pueden controlar con un parlante Alexa?

Alexa es compatible con bombillas inteligentes, enchufes, termostatos, cámaras de seguridad, cerraduras y otros accesorios que soporten el protocolo del asistente.

Para que funcionen, los dispositivos deben estar certificados como compatibles con Alexa; la mayoría de marcas reconocidas del mercado lo son. El Echo Dot (5.ª generación) también incluye sensores de temperatura y movimiento propios para crear rutinas automáticas sin necesidad de accesorios extra.

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