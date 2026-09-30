Controlar la temperatura de una vivienda ya no depende únicamente de girar una rueda o pulsar un botón. Los termostatos inteligentes llevan esa tarea un paso más allá al permitir programar la climatización, controlar la temperatura desde el celular y, en algunos casos, ajustar automáticamente el ambiente según los hábitos de quienes viven en la casa.

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Aunque suelen relacionarse con los hogares inteligentes, su función principal sigue siendo la misma de un termostato convencional: controlar los sistemas de calefacción y refrigeración para mantener una determinada temperatura. La diferencia está en las funciones adicionales que ofrece la conexión a internet y los sensores que incorporan algunos modelos.

¿Qué es un termostato inteligente?

Un termostato inteligente es un dispositivo conectado que permite controlar y automatizar la temperatura de una vivienda. Muchos modelos utilizan Wi-Fi para comunicarse con una aplicación instalada en el teléfono, desde la cual el usuario puede cambiar la temperatura aunque no esté en casa.

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Por ejemplo, una persona puede salir de su casa y modificar la configuración desde el celular si olvidó hacerlo antes de irse. También puede establecer horarios para que el sistema funcione de una determinada manera durante el día y cambie la temperatura durante la noche.

Algunos modelos incorporan funciones más avanzadas. Pueden aprender las preferencias de temperatura, detectar cuándo hay personas en casa o utilizar la ubicación del teléfono para determinar si alguien se ha ido. Dependiendo del dispositivo, también pueden ofrecer información sobre el uso del sistema de climatización.

¿Cómo funciona un termostato inteligente?

El funcionamiento básico es sencillo. El dispositivo mide la temperatura y, de acuerdo con la configuración establecida, controla el sistema de calefacción o refrigeración conectado.

La parte inteligente aparece cuando el equipo utiliza información adicional para automatizar ese proceso. Por ejemplo, algunos termostatos permiten establecer horarios, mientras que otros pueden detectar que la vivienda está vacía y modificar temporalmente la temperatura.

También existen modelos que aprenden determinadas rutinas. Si una persona acostumbra a cambiar la temperatura a determinadas horas, el dispositivo puede utilizar esos patrones para proponer o establecer ajustes automáticos, dependiendo de sus funciones.

Otra función frecuente es el control remoto. Desde una aplicación, el usuario puede consultar la temperatura y modificarla sin tener que acercarse físicamente al termostato.

¿Para qué sirve un termostato inteligente?

Su principal utilidad es automatizar el control de la temperatura. Esto puede resultar especialmente práctico en viviendas donde los horarios de los habitantes cambian durante el día.

Por ejemplo, se puede configurar el sistema para reducir la calefacción o modificar la refrigeración cuando las personas salen de casa y volver a ajustar la temperatura cuando regresan. Algunos equipos también permiten crear configuraciones especiales para vacaciones o ausencias prolongadas.

Los modelos que incluyen sensores adicionales pueden tener otra ventaja: detectar qué espacios de la vivienda están ocupados o medir diferencias de temperatura entre habitaciones. Esto permite gestionar mejor determinadas zonas de la casa, aunque las funciones disponibles dependen del modelo.

¿Un termostato inteligente realmente ahorra energía?

Sí puede ayudar a reducir el uso de energía, pero no significa que cualquier termostato inteligente vaya a disminuir automáticamente la factura.

La razón es sencilla: el dispositivo consume poca energía, pero controla equipos de calefacción y refrigeración que pueden consumir mucho más. Por eso, las funciones que evitan que estos sistemas trabajen innecesariamente pueden tener un impacto mayor.

¿Qué diferencia hay entre un termostato normal y uno inteligente?

Un termostato tradicional puede permitir establecer una temperatura determinada, mientras que un modelo programable añade horarios que el usuario configura manualmente.

El termostato inteligente incorpora funciones adicionales, como control desde el teléfono, conexión a internet, programación más flexible, sensores, detección de presencia y, en algunos casos, aprendizaje de hábitos.

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