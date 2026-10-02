Hay algo que pasa con frecuencia cuando uno lleva varias horas frente al computador: la pantalla empieza a sentirse pequeña, los ojos se fatigan y la productividad cae. No siempre es culpa de la postura o del cansancio acumulado; a veces el monitor simplemente no está a la altura de lo que se le exige.

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Un monitor con resolución insuficiente, sin opciones de ajuste de inclinación o con una frecuencia de actualización baja obliga al cerebro a hacer un esfuerzo extra para procesar imágenes que parpadean o que no se ven nítidas desde cualquier ángulo. Ese esfuerzo, sostenido durante horas, termina en fatiga visual y dolores de cabeza que se atribuyen a otras causas.

La buena noticia es que no hace falta gastar una fortuna para cambiar esa experiencia. En Amazon hay tres monitores LG disponibles con envío gratis a Colombia que pueden adaptarse a distintas necesidades: trabajo de oficina, sesiones de juego casual o multitarea con varias ventanas abiertas al tiempo.

Estos son los 3 productos de los que hablaremos en esta nota:

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Monitor LG 27U411A-B: para trabajo de oficina y uso diario sin gastar de más

El LG 27U411A-B es un monitor IPS de 27 pulgadas con resolución Full HD (1920 x 1080) pensado para quienes pasan el día entre documentos, correos y videollamadas sin necesitar una pantalla enorme. Su panel IPS ofrece colores nítidos desde prácticamente cualquier ángulo, lo que lo hace práctico tanto en escritorios individuales como en configuraciones duales.

Lo que más destaca:

Panel IPS con 99 % sRGB y HDR10: colores equilibrados y vivos para trabajar o consumir contenido sin saturación artificial.

120 Hz y reducción de desenfoque de 1 ms: transiciones más suaves y menos ‘ghosting’ en movimientos rápidos, útil también para juegos casuales.

Diseño de tres lados casi sin bordes: la base delgada y los biseles mínimos mantienen el escritorio ordenado y la atención en la pantalla.

Modo lector y seguro contra parpadeos: reduce la luz azul y elimina el parpadeo para jornadas largas sin fatiga visual.

Razones para comprarlo: es la opción más accesible de las tres y cubre con holgura las necesidades de productividad diaria, con una frecuencia de 120 Hz que lo hace más versátil de lo que su precio sugiere.

A tener en cuenta: no incluye ajuste de altura, solo inclinación de -5° a 20°, lo que puede limitar la ergonomía en configuraciones de escritorio muy personalizadas.

El LG 27U411A-B cuesta 357.851 pesos en Amazon, con envío gratis a Colombia. El precio corresponde al 2 de octubre y puede cambiar.

Monitor LG 32MR50C-B: para jornadas largas con algo de juego casual

El LG 32MR50C-B es un monitor curvo VA de 32 pulgadas con resolución Full HD (1920 x 1080) que combina un tamaño generoso con una curvatura que envuelve el campo visual y reduce la distorsión en los bordes. Está orientado a quienes quieren una pantalla grande para trabajar o jugar de manera ocasional sin moverse a resoluciones más exigentes.

Lo que más destaca:

Panel VA curvo con colores vibrantes: la tecnología VA ofrece mayor contraste que un IPS estándar, lo que se nota especialmente en escenas oscuras.

100 Hz con AMD FreeSync: sincronización adaptativa que elimina el ‘tearing’ en juegos sin necesitar una tarjeta gráfica de gama alta.

Black Stabilizer: aclara las zonas oscuras de la imagen para distinguir detalles en juegos o contenido con poca iluminación.

Modo lector y soporte con inclinación ajustable: facilita sesiones prolongadas con menos fatiga visual y un ángulo de pantalla adaptable.

Razones para comprarlo: el tamaño de 32 pulgadas y la curvatura hacen que la experiencia de uso se sienta más inmersiva que con un monitor plano del mismo tamaño, sin subir demasiado el precio.

A tener en cuenta: la resolución Full HD en 32 pulgadas da una densidad de píxeles menor que en pantallas más pequeñas, por lo que quienes trabajan con texto fino o diseño detallado pueden notar la diferencia frente a una pantalla QHD.

El LG 32MR50C-B tiene un precio de 563.304 pesos en Amazon, con envío gratis a Colombia. El precio corresponde al 2 de octubre y puede cambiar.

Monitor LG 34U60ZB-B: para multitarea intensa y mayor espacio de trabajo

El LG 34U60ZB-B es un monitor curvo UltraWide de 34 pulgadas con resolución WQHD (3440 x 1440) y relación de aspecto 21:9, diseñado para quienes necesitan tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo sin recurrir a una configuración de dos pantallas. La curva 1800R sigue la línea de visión natural y reduce el esfuerzo de mover los ojos de un extremo al otro durante horas.

Lo que más destaca:

Resolución WQHD 3440 x 1440: mayor densidad de píxeles que el Full HD, con más espacio horizontal para trabajar con aplicaciones en paralelo.

120 Hz, 5 ms y HDR10: imágenes fluidas y con buen manejo del color tanto en contenido de trabajo como en juegos o ‘streaming’.

LG Switch con hasta 11 diseños de pantalla: divide el panel en múltiples secciones desde el escritorio, sin necesidad de software externo.

Soporte con ajuste de inclinación y altura: más opciones ergonómicas que los otros dos modelos de esta selección.

Razones para comprarlo: sustituye con ventaja la configuración de dos monitores: un solo cable, un solo soporte y más espacio en el escritorio para quienes trabajan con muchas ventanas abiertas.

A tener en cuenta: el precio es considerablemente mayor que el de los otros dos modelos y requiere una tarjeta de video que soporte la resolución WQHD para aprovechar todo su potencial.

El LG 34U60ZB-B cuesta 994.091 pesos en Amazon, con envío gratis a Colombia. El precio corresponde al 2 de octubre y puede cambiar.

¿Cuánto espacio de escritorio necesito para un monitor de 34 pulgadas?

Un monitor UltraWide de 34 pulgadas como el LG 34U60ZB-B mide aproximadamente 81 centímetros de ancho. De acuerdo con las recomendaciones ergonómicas generales, la distancia de visión ideal es de entre 70 y 100 centímetros desde los ojos hasta la pantalla. Antes de comprarlo, conviene medir el fondo y el ancho del escritorio para confirmar que el monitor cabe con comodidad y que la distancia de visión es la adecuada.

¿Qué diferencia hay entre un panel VA y un panel IPS en un monitor?

Los paneles VA, como el del LG 32MR50C-B, ofrecen mayor contraste y negros más profundos, lo que los hace ideales para películas y juegos con escenas oscuras. Los paneles IPS, como el del LG 27U411A-B, tienen mayor precisión de color y ángulos de visión más amplios, lo que los favorece para diseño, edición y trabajo en equipo donde varias personas miran la pantalla al mismo tiempo.

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