Apple confirmó que el estreno comercial formal de su flamante celular plegable, denominado iPhone Duo, pionero dispositivo de pantalla flexible de la marca, comenzará el próximo 23 de octubre.

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Así, la comunidad tecnológica y los seguidores del ecosistema iOS en la nación ya cuentan con una cita clave agendada dentro de su programación.

A partir de dicha jornada, la venta directa arrancará en almacenes autorizados, plataformas virtuales y tiendas digitales de Colombia.

Para aquellos usuarios interesados en apartar su terminal de manera anticipada, la etapa previa de preventa en el territorio colombiano se habilitará el 16 de octubre.

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Esta ventana inicial cubrirá los portales web de comercio electrónico de distribuidores oficiales y las exhibiciones de los operadores celulares con presencia en Colombia.

El arribo de este smartphone a la oferta comercial colombiana sucederá simultáneamente junto con diversos mercados internacionales.

Tal coincidencia reduce notablemente las demoras prolongadas que históricamente se reportaban para la distribución de nuevos lanzamientos de hardware en Latinoamérica.

Durante la tercera semana del mes, los clientes hallarán el equipo disponible en revendedores oficiales, almacenes de cadena y salas de atención de las operadoras.

La innovadora estructura plegable de estilo libro perteneciente al iPhone Duo integra un mecanismo de doble panel OLED Super Retina XDR con frecuencia ProMotion a 120 Hz.

Su cara exterior posee una pantalla de 5,4 pulgadas (1.398 x 2.034 píxeles) orientada a la manipulación diaria rápida.

Al abrir el terminal, se despliega un panel central de 7,6 pulgadas dotado con resolución de 1.878 x 2.670 píxeles y acabado nanotexturizado ideal para multitarea.

En la arquitectura interna, el móvil opera mediante el chip Apple A20 Pro producido en un proceso avanzado de 2 nanómetros.

Dicho componente viene respaldado por 12 GB de memoria RAM y una estructura de disipación térmica basada en cámara de vapor.

Este procesador añade motores neuronales de doble núcleo especializados en resolver algoritmos de inteligencia artificial generativa localmente, extendiendo además la autonomía de la batería.

Frente al desempeño fotográfico, el iPhone Duo incorpora un módulo posterior doble equipado con un sensor principal Fusion de 48 megapíxeles y un ultra gran angular de 48 megapíxeles.

Esta combinación permite capturar secuencias de video en calidad 4K Dolby Vision alcanzando 120 fotogramas por segundo de fluidez.

Por su parte, la pantalla interior aloja un lente invisible ubicado debajo del panel para realizar videollamadas con claridad.

Adicionalmente, el software faculta el aprovechamiento de la pantalla exterior como monitor en directo mediante la herramienta Duo Preview para tomar retratos con los lentes traseros.

Comprobar la disponibilidad previa con los comercios certificados permite asegurar el dispositivo durante la preventa en Colombia.

¿Cómo comprar un iPhone desde el sitio web de Apple?

Comprar un teléfono iPhone a través del portal oficial de Apple resulta un proceso digital guiado, rápido y seguro. El procedimiento permite personalizar las características del dispositivo y seleccionar el método de entrega según las necesidades del usuario.

Para iniciar la adquisición, acceda a la página oficial de Apple desde cualquier navegador web o mediante la aplicación móvil Apple Store. En la pantalla principal, diríjase al menú superior y seleccione la pestaña dedicada a iPhone para explorar los diferentes modelos disponibles.

Una vez elija la versión deseada, presione la opción de compra para comenzar a configurar el equipo. En este paso, seleccione el acabado de color, la capacidad de almacenamiento interno y determine si entregará un equipo usado mediante el programa de intercambio.

Posteriormente, elija si requiere conectividad con un operador específico o si prefiere la versión libre de fábrica. Adicionalmente, el sistema ofrecerá la opción de incluir la cobertura de protección ampliada AppleCare+ antes de avanzar.

Tras definir las especificaciones, haga clic en el botón para añadir el producto a la bolsa de compras y revise el resumen del pedido. Proceda al pago iniciando sesión con su ID de Apple o continúe el trámite bajo la modalidad de usuario invitado.

Ingrese la dirección exacta de residencia para gestionar el envío a domicilio o elija la recolección presencial en una tienda física autorizada. Finalmente, elija el método de pago, confirme la transacción financiera y reciba el correo electrónico de validación junto al número de orden.

Comprobar previamente los datos de facturación y las fechas de entrega estimadas garantiza un proceso de compra exitoso y transparente.

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