Mantener limpio el piso de un apartamento puede convertirse en una tarea repetitiva. El polvo, los pelos de mascotas y la suciedad que entra desde la calle aparecen nuevamente poco después de haber terminado de limpiar. Para quienes tienen poco tiempo durante el día, los robots aspiradora se han convertido en una alternativa para automatizar parte de esta rutina.

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Estos dispositivos pueden recorrer diferentes espacios de una vivienda y recoger suciedad del suelo sin que una persona tenga que guiarlos durante todo el proceso. Dependiendo del modelo, también pueden incorporar funciones como navegación automática, programación desde una aplicación y trapeado.

Pero, ¿realmente vale la pena comprar un robot aspiradora para un apartamento? La respuesta depende de las características de la vivienda y de lo que se espere del dispositivo. Antes de elegir uno, hay varios aspectos que conviene conocer.

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¿Qué es un robot aspiradora y cómo funciona?

Un robot aspiradora es un dispositivo diseñado para desplazarse de manera autónoma por el suelo y recoger polvo, pelos, pequeñas partículas y otros residuos mediante un sistema de aspiración.

Para desplazarse, los diferentes modelos pueden utilizar sensores y sistemas de navegación que les permiten identificar obstáculos, paredes y otros elementos del espacio. Algunos también pueden crear mapas de las zonas por las que pasan para organizar sus recorridos.

El funcionamiento no es exactamente igual en todos los robots aspiradora. Por eso, características como el sistema de navegación, los sensores, la autonomía y la capacidad del depósito pueden cambiar considerablemente entre modelos.

Una de las principales diferencias frente a una aspiradora convencional es que el robot puede encargarse de la limpieza del piso de forma automatizada. El usuario debe preparar el espacio, configurar el dispositivo y realizar el mantenimiento que indique el fabricante.

¿Un robot aspiradora sirve para un apartamento pequeño?

El tamaño del apartamento no es necesariamente un impedimento para utilizar un robot aspiradora. De hecho, una vivienda pequeña puede tener diferentes espacios en los que estos dispositivos resulten útiles, especialmente si se busca mantener el piso limpio con mayor frecuencia. Sin embargo, antes de comprar uno conviene revisar la distribución del apartamento.

Los muebles, las sillas, las mesas, los cables y otros objetos pueden dificultar el recorrido del robot. También es importante comprobar la altura del dispositivo y compararla con el espacio disponible debajo de camas, sofás o muebles.

Si el robot puede pasar por debajo de determinados muebles, puede llegar a zonas que resultan más difíciles de limpiar manualmente. Pero esto depende de las dimensiones de cada modelo y del espacio disponible en la vivienda.

¿Un robot aspiradora también puede trapear?

Existen modelos que, además de aspirar, incorporan una función de trapeado. Para hacerlo utilizan un depósito de agua y un paño o sistema de limpieza diseñado para pasar sobre el suelo.

Esta función puede resultar práctica para complementar la limpieza de superficies, pero no significa necesariamente que el robot sustituya por completo un trapeado tradicional.

Las funciones disponibles cambian según el modelo. Algunos dispositivos ofrecen diferentes niveles de control sobre el agua o permiten establecer determinadas configuraciones desde una aplicación, mientras que otros cuentan con sistemas más sencillos.

Por esta razón, es importante comprobar exactamente qué incluye el modelo que se quiere comprar y qué superficies recomienda el fabricante.

¿Qué autonomía necesita un robot aspiradora?

La autonomía indica cuánto tiempo puede funcionar el robot antes de necesitar una recarga. Este aspecto es importante porque determina cuánto espacio puede recorrer en una sesión, aunque el resultado también depende de la distribución de la vivienda y del modo de limpieza utilizado.

Algunos modelos pueden regresar automáticamente a su base cuando necesitan cargarse y, dependiendo de sus funciones, continuar posteriormente con la limpieza.

Por eso, al comparar robots aspiradora no basta con fijarse únicamente en el tamaño del apartamento. También hay que revisar la autonomía declarada por el fabricante y las funciones relacionadas con la recarga.

¿Qué revisar antes de comprar un robot aspiradora para un apartamento?

El precio no debería ser el único criterio. Antes de elegir un robot aspiradora conviene revisar varios elementos:

Sistema de navegación: determina cómo se desplaza por la vivienda y cómo identifica los espacios y obstáculos.

Altura y dimensiones: es importante si se quiere que pase debajo de camas, sofás u otros muebles.

Autonomía: permite conocer cuánto tiempo puede funcionar antes de regresar a cargarse.

Capacidad del depósito: cuanto mayor sea, puede requerir menos vaciados durante las sesiones de limpieza, aunque esto también depende de la cantidad de suciedad que recoja.

Cepillos y sistema de aspiración: son especialmente importantes si se busca recoger pelos, polvo o residuos de diferentes tamaños.

Función de trapeado: si se quiere utilizar el robot también para limpiar con agua, hay que comprobar que el modelo incluya esta característica.

Aplicación y programación: algunos dispositivos permiten configurar horarios y controlar diferentes funciones desde el celular.

Mantenimiento: hay que revisar qué componentes necesitan limpieza, cambio o revisión periódica.

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