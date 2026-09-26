Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Una familia bogotana fue víctima de un violento robo que les costó $177 millones justo después de retirar esta suma de una entidad bancaria en un centro comercial del sur de la ciudad. Este dinero provenía de la venta de una vivienda, y todo el suceso quedó registrado en una cámara de seguridad cercana a la residencia de las víctimas. De acuerdo con la información aportada por la familia a "Ojo de la noche" de Caracol, el atraco ocurrió cuando los afectados ya estaban frente a su casa, poco tiempo después de haber solucionado un imprevisto con uno de sus vehículos: una llanta pinchada por una tachuela, reparada en el sector de Kennedy.

Sigue a PULZO en Discover

Según narraron las víctimas, mientras recorrían su trayecto desde el banco, tuvieron que detenerse para reparar la llanta afectada. Tras resolver el inconveniente y seguir hacia su residencia, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas los abordaron justo en la entrada. Uno de los asaltantes intimidó a la mujer que portaba el maletín con el dinero, mientras otro apuntó a un familiar amenazándolo con un arma de fuego para evitar que descendiera del vehículo y pudiera intervenir. Ante la amenaza, la mujer no se resistió y entregó la totalidad del efectivo.

El monto robado correspondía con los recursos logrados tras la venta de una casa. Los afectados afirmaron que los responsables del hurto parecían tener conocimiento preciso sobre quién llevaba el dinero y aguardaron la llegada al domicilio para ejecutar el asalto. Según el testimonio brindado ante Caracol, existe sospecha de una filtración dentro del banco, ya que notaron a un funcionario nervioso durante la gestión del retiro; sin embargo, hasta el momento no existe evidencia oficial que respalde esta presunción ni se ha identificado la entidad financiera involucrada.

Hasta la publicación del caso, los afectados no habían formalizado denuncia ni existía una investigación en curso. La familia instó a que las autoridades logren identificar a los responsables y recuperar el dinero perdido. Este hecho ocurre en un contexto en el que Bogotá ha reportado una reducción de hurtos a personas: el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo registró 75.863 casos entre enero y agosto de 2026, equivalente a 12.251 incidentes menos y una disminución del 13,9 % frente al año anterior, según Datos Abiertos Bogotá. Suba, Engativá y Kennedy continúan siendo las localidades con mayor registro, aunque también presentaron descensos en sus cifras.

¿Qué se sabe sobre la posible filtración en el banco tras el robo en Bogotá?

La familia afectada señaló que, durante el retiro del dinero en el banco, notaron la actitud inusual de un funcionario y sospechan que la información pudo haber sido filtrada, permitiendo a los delincuentes ubicar a las víctimas. Sin embargo, según lo reportado por Caracol, hasta ahora no hay confirmación oficial de participación interna ni pronunciamientos de la entidad financiera, la Policía o la Fiscalía.

¿Cuántos hurtos a personas se han registrado en Bogotá en 2026?

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo, Bogotá reportó 75.863 hurtos a personas entre enero y agosto de 2026. Esto representa una disminución de 13,9 % en comparación con el mismo período de 2025, aunque las localidades de Suba, Engativá y Kennedy concentran los mayores números de casos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z