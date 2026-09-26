Por: Portal Bogotá

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Culturas en Común, el programa del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), presenta en octubre una variada cartelera cultural enmarcada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con Idartes, esta iniciativa buscará acercar el teatro, la música, la danza, el clown y los títeres a las localidades de Bosa, Suba, San Cristóbal y Fontibón, todo con acceso gratuito hasta completar aforo.

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La agenda inicia con la compañía española de clown María Andrés, que trae la obra Frágil como parte del Festival Mamarracho Fiesta Casera Payasa Volumen 9. Esta puesta en escena explora la resiliencia por medio del humor: la trama aborda el ciclo de caerse y levantarse repetidamente, aludiendo a seguir soñando y aprender a reírse de uno mismo. La función inaugural será el 6 de octubre, a las 2:00 p. m., en el salón comunal Bosa Carbonell, y la segunda presentación está programada para el 10 de octubre, a las 4:30 p. m., en Il Nido del Gufo, en Suba, según lo detalla el programa oficial.

El 22 de octubre, en San Cristóbal, se llevará a cabo Una Insectópolis llamada Bosqueta, a cargo de La Gaita del Sol. Consiste en un concierto didáctico en el que se integran música, danza y teatro para sensibilizar a la niñez sobre la relación entre la vida, la naturaleza y el cuidado del planeta. La narración cuenta la historia de un grupo de insectos cuya misión es salvar a Bosqueta 3024, reuniendo los elementos esenciales para la vida como agua, sol, tierra, juego y ritmo. Esta actividad tendrá lugar a las 10:00 a. m., en el centro de desarrollo comunitario La Victoria. La propuesta también busca fortalecer los procesos de la Fundación Bella Flor, que desde 2003 acompaña a niñas, niños y adolescentes de diferentes localidades usando el arte y la cultura como herramientas para sus proyectos de vida.

Por último, el 23 de octubre será el turno de los títeres con Berretín de Trapo (Capricho de Trapo), obra del argentino Pablo Sáez, programada en el Festival Internacional de Títeres Manuelucho. Este espectáculo mezcla máscaras, objetos, sombras y música en vivo, dando vida a la historia de un titiritero y su singular Teatro de la Bicicleta. Con una duración de 45 minutos y dirigida tanto a adultos como a niños acompañados, la obra, merecedora del Premio de Dramaturgia para Títeres y seleccionada en más de veinte festivales internacionales, oscila entre la melancolía, el humor y la farsa popular, según Idartes.

De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes, la entrada para todas estas actividades es libre.

¿Qué actividades presenta el programa Culturas en Común de Idartes en octubre en Bogotá?

Durante octubre, el programa Culturas en Común del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ofrece funciones de clown, conciertos didácticos, espectáculos de títeres y actividades de danza y teatro en Bosa, Suba, San Cristóbal y Fontibón, con entrada gratuita.

¿Cómo contribuye la Fundación Bella Flor a los procesos artísticos y culturales en Bogotá?

La Fundación Bella Flor apoya desde 2003 a niñas, niños y adolescentes de Bogotá, implementando el arte y la cultura como herramientas fundamentales para el desarrollo de sus proyectos de vida, en iniciativas como conciertos didácticos y jornadas culturales según datos del propio programa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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