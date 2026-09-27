Por: Portal Bogotá

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Bogotá se ha consolidado como uno de los principales destinos para el turismo de reuniones y eventos en Colombia y América Latina, una realidad enmarcada en la celebración del Día Mundial del Turismo. De acuerdo con información oficial difundida por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la capital lidera este segmento al concentrar el 64 % de los eventos de este tipo que se realizan en el país. Además, el 24 % de los turistas que llegan a la ciudad desarrollan actividades relacionadas con negocios durante su visita, lo que demuestra su relevancia en el mercado de turismo corporativo, de acuerdo con datos del portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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Luisa Fernanda Vásquez, gerente del Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, resaltó la capacidad de la ciudad para competir con otros grandes destinos de la región. Vásquez indicó que el enfoque está en atraer eventos y encuentros internacionales que fortalezcan la conexión de la ciudad con comunidades globales de conocimiento y generen oportunidades significativas, así como un impacto positivo para Bogotá.

El posicionamiento de la ciudad queda respaldado en el ranking 2025 de la International Congress and Convention Association (ICCA), donde Bogotá ocupa el puesto 36 entre 1.500 ciudades a nivel mundial, el octavo en América, el cuarto en Latinoamérica y es la primera en Colombia en número de reuniones internacionales de asociaciones. Igualmente, ha sido reconocida como el segundo mejor destino para viajes de negocios en Sudamérica para ese año.

La infraestructura de Bogotá es clave en su éxito dentro del turismo de reuniones. La ciudad dispone de más de 220 espacios para congresos, convenciones y eventos, con capacidad para más de 550.000 personas; de estos, 11 pueden albergar más de 10.000 visitantes simultáneamente. También se destacan sus más de 600 hoteles y 29.000 habitaciones, así como recintos especializados como Corferias, Ágora Bogotá y Hilton Bogotá Corferias, todos parte del Distrito Ferial.

El Aeropuerto Internacional El Dorado complementa esta oferta, con más de 51 rutas internacionales y 45 nacionales, lo que facilita el acceso desde los principales mercados de América. A esto se suma una robusta oferta de atractivos: más de 580 puntos turísticos, 60 museos, alrededor de 7.500 restaurantes y una intensa agenda cultural y musical. Según el Instituto Distrital de Turismo (IDT), el 59,3 % de los visitantes internacionales disfruta la gastronomía local y el 50,6 % participa en actividades culturales.

La agenda internacional de Bogotá sigue en expansión. Este año, la ciudad fue seleccionada para albergar eventos de talla mundial como el XLVII Congreso Ibero-Latinoamericano de Métodos Computacionales en Ingeniería (CILAMCE 2026) y la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Para 2027 y los próximos años, acogerá iniciativas empresariales, conferencias internacionales y congresos médicos y sociales, consolidando así su papel como epicentro de grandes eventos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Bogotá es líder en turismo de reuniones y eventos en Colombia?

Bogotá se posiciona como la principal ciudad en turismo de reuniones de Colombia gracias a una combinación de factores: concentra el 64 % de estos eventos en el país, cuenta con una infraestructura robusta de más de 220 espacios especializados, dispone de una amplia oferta hotelera y una conectividad aérea destacada. Según la International Congress and Convention Association (ICCA), la ciudad es la número uno en Colombia y se encuentra en el cuarto lugar de Latinoamérica por número de reuniones internacionales, respaldando su liderazgo en esta industria.

¿Qué actividades realizan los turistas de negocios en Bogotá?

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros del Instituto Distrital de Turismo (IDT), el 24 % de los turistas que eligen Bogotá lo hacen por motivos de negocio. Durante su estadía, disfrutan no solo de actividades profesionales sino también de la variada oferta de la ciudad: el 59,3 % de ellos participa en experiencias gastronómicas y el 50,6 % asiste a actividades culturales, aprovechando la diversidad de museos, restaurantes y opciones de entretenimiento que ofrece la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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