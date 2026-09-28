El Salón del Automóvil 2026 se llevará a cabo en Corferias, en Bogotá, del 12 al 21 de noviembre, y será una de las vitrinas más importantes para quienes estén pensando en comprar un vehículo nuevo.

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Si bien ya hay un adelanto de los modelos, marcas, promociones y posibles precios que estarán disponibles durante la feria, los valores publicados actualmente por los fabricantes permiten tener una idea del presupuesto que se necesitaría para comprar un carro pequeño o un sedán.

Para esta referencia se excluyen camionetas, SUV y vehículos de mayor tamaño. La lista se concentra en automóviles compactos, ‘hatchbacks’ y sedanes que actualmente se comercializan en Colombia.

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Eso sí, hay una aclaración importante: estos no son los precios confirmados para el Salón del Automóvil 2026. Son los valores sugeridos o publicados actualmente por las marcas en sus canales oficiales y podrían cambiar antes de la feria, además de que durante el evento podrían existir bonos, descuentos o condiciones comerciales especiales.

¿Cuál es el carro pequeño más barato que se vende actualmente en Colombia?

Entre los modelos revisados, uno de los precios de entrada más bajos publicados actualmente corresponde al Renault Kwid, cuyo precio sugerido comienza en 55’990.000 pesos. Se trata de un automóvil compacto con motor SCe 1.0 de 65 caballos de potencia y transmisión mecánica, según la información publicada por Renault Colombia.

Con ese valor como referencia, una persona que esté planeando comprar uno de los carros nuevos más económicos del mercado tendría que pensar en un presupuesto cercano a los 56 millones de pesos.

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Otra alternativa dentro del segmento de carros pequeños es el Kia Picanto, que la marca publica desde 57’990.000 pesos. El modelo figura actualmente entre los vehículos de menor precio del portafolio de Kia en Colombia.

Por lo tanto, tomando como punto de partida los precios vigentes al momento de la consulta, el presupuesto para comenzar a buscar un automóvil pequeño nuevo está alrededor de los 56 millones de pesos, aunque habrá que esperar a noviembre para conocer las condiciones definitivas que tendrán las marcas en Corferias.

Carros pequeños que pueden servir de referencia para el Salón del Automóvil 2026

Además del Renault Kwid y el Kia Picanto, hay otros modelos compactos que actualmente tienen precios superiores y que podrían servir como referencia para quienes estén calculando cuánto dinero necesitan para comprar carro.

El Citroën C3 Feel, por ejemplo, aparece actualmente desde 62’990.000 pesos en la página de la marca. Sin embargo, ese valor incluye un bono de descuento y Citroën especifica una vigencia para sus condiciones comerciales, por lo que el precio deberá revisarse nuevamente cuando se acerque el Salón del Automóvil.

Por su parte, el Volkswagen Polo Track tiene un precio de venta sugerido desde 65’990.000, según Volkswagen Colombia. El modelo cuenta con motor 1.6 MSI, transmisión manual de cinco velocidades y se encuentra dentro de la oferta de vehículos compactos de la marca.

Getty.

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¿Cuánto cuesta un sedán nuevo en Colombia?

Para quienes prefieren un automóvil con mayor espacio y baúl, los sedanes también ofrecen diferentes alternativas de precio. El Renault Logan figura desde 67’990.000 pesos, de acuerdo con el precio sugerido publicado actualmente por Renault Colombia.

Otra opción es el Kia Soluto, un sedán que aparece desde 66’990.000 pesos en el listado actual de vehículos de Kia Colombia. La marca también destaca entre sus características un motor 1.4 litros y un baúl de 475 litros, dependiendo de la información correspondiente a la versión.

En un rango superior se encuentra el Chevrolet Onix Sedán 2026, cuyo precio de entrada comienza actualmente en 75’790.000 pesos, según la página oficial de Chevrolet Colombia. La marca señala que las versiones de entrada incluyen LT MT y LT AT, con opciones de transmisión manual y automática.

Así, para quienes buscan específicamente un sedán nuevo, los precios de referencia revisados parten actualmente de aproximadamente 67 millones de pesos, aunque la cifra final depende de la versión y del equipamiento elegido.

Antes de tomar una decisión, será clave comparar no solo el precio anunciado. También conviene revisar la versión, el tipo de transmisión, el equipamiento de seguridad, el motor, la tecnología y los costos adicionales asociados a la compra.

Y, sobre todo, habrá que esperar a que las marcas y la organización revelen la oferta definitiva del Salón del Automóvil 2026. Solo entonces se podrá saber con certeza cuál será el automóvil más barato disponible en Corferias y si los precios actuales se mantienen o aparecen descuentos especiales durante los 10 días de la feria.

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