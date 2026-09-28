El Salón Internacional del Automóvil de Bogotá es uno de los eventos más importantes para la industria automotriz en Colombia y, aunque todavía no se conoce oficialmente el listado de marcas que participarán en su próxima edición, hay varios nombres que aparecen como candidatos por su presencia histórica en la feria y por los nuevos modelos que han puesto en el mercado durante 2026.

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La edición de 2025 reunió a más de 60 marcas y más de 600 vehículos en Corferias. Entre los participantes estuvieron fabricantes tradicionales, marcas premium y una creciente representación de compañías chinas, una tendencia que se ha fortalecido en los últimos años.

Por eso, para anticipar qué podría encontrarse en el próximo Salón del Automóvil, vale la pena revisar primero las marcas con mayor movimiento comercial y los modelos que podrían utilizar como protagonistas de sus vitrinas.

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¿Qué marcas estarán en el Salón del Automóvil?

Existe un grupo mucho más amplio de marcas que podría aparecer por los diferentes pabellones de Corferias.

La referencia principal es la edición de 2025, que reunió marcas tradicionales, premium, fabricantes chinos y compañías especializadas en vehículos eléctricos. Al cierre de esa feria, Corferias reportó la participación de marcas como Aion, Audi, BMW, BYD, Changan, Chery, Chevrolet, Citroën, Cupra, Dayun & Bestune, Deepal, DFSK, Dongfeng, Farizon, Fiat, Foton, Ford, GAC Motor, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Isuzu, JAC, Jeep, JMC, Jetour, Kia, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mini, Nissan, Opel, Porsche, Ram, Renault, Seat, Sinotruk, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Voyah, Xpeng y Zeekr, entre otras.

Con base en esa participación y en la expansión de las marcas chinas en Colombia, este sería el listado de compañías que podrían estar en el próximo Salón:

Automóviles: Chevrolet, Renault, Kia, Mazda, Nissan, Volkswagen, Suzuki, Hyundai, Honda, Fiat, BYD, Tesla, Subaru.

Chevrolet, Renault, Kia, Mazda, Nissan, Volkswagen, Suzuki, Hyundai, Honda, Fiat, BYD, Tesla, Subaru. Camionetas: Chevrolet, Renault, Toyota, Kia, Nissan, Ford, Volkswagen, Suzuki, Hyundai, Honda, Fiat, Subaru.

Chevrolet, Renault, Toyota, Kia, Nissan, Ford, Volkswagen, Suzuki, Hyundai, Honda, Fiat, Subaru. Híbridos y eléctricos: BYD, Tesla, Toyota, Kia, Renault, Ford, Volkswagen, Suzuki, Hyundai, Honda, Subaru, Mazda, Nissan, Chevrolet.

BYD, Tesla, Toyota, Kia, Renault, Ford, Volkswagen, Suzuki, Hyundai, Honda, Subaru, Mazda, Nissan, Chevrolet. SUV’s: Chevrolet, Renault, Toyota, Kia, Mazda, Nissan, Ford, Volkswagen, Suzuki, Hyundai, Honda, Subaru, Fiat, BYD, Tesla, Jeep, Chery, Changan, MG, GWM, Geely, Jetour, GAC Motor, Dongfeng, DFSK, Deepal, Voyah, Xpeng, Zeekr, Aion, Bestune, JAC, Opel, Seat, Cupra, Land Rover y KGM.

Chevrolet, Renault, Toyota, Kia, Mazda, Nissan, Ford, Volkswagen, Suzuki, Hyundai, Honda, Subaru, Fiat, BYD, Tesla, Jeep, Chery, Changan, MG, GWM, Geely, Jetour, GAC Motor, Dongfeng, DFSK, Deepal, Voyah, Xpeng, Zeekr, Aion, Bestune, JAC, Opel, Seat, Cupra, Land Rover y KGM. Pick up’s: Chevrolet, Toyota, Ford, Nissan, Volkswagen, Fiat, JAC, GWM, Changan, Foton, JMC, Isuzu y Ram.

Chevrolet, Toyota, Ford, Nissan, Volkswagen, Fiat, JAC, GWM, Changan, Foton, JMC, Isuzu y Ram. Alta gama: Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volvo, Land Rover, Mini, Smart y Cupra.

Las marcas que llegarían con sus modelos más vendidos y nuevos lanzamientos

1. Chevrolet

Chevrolet es una de las marcas que tradicionalmente ha tenido protagonismo en el Salón del Automóvil y todo apunta a que sus modelos de mayor movimiento volverían a ocupar un lugar importante en la feria.

Carros más vendidos este año: Entre los vehículos que más se han destacado este año aparecen el Onix, la Tracker y el Spark EUV.

Lanzamientos en este 2026: El Sonic fue presentado globalmente en abril de 2026 y Chevrolet lo definió como su principal lanzamiento para América del Sur durante este año. El modelo es un SUV compacto de estilo coupé y comenzó a llegar progresivamente a los mercados de la región.

En agosto, además, el Sonic ya apareció entre los vehículos más vendidos del país, mientras el Onix continuó dentro de los modelos con mayor movimiento de Chevrolet.

De cara al Salón, Onix, Tracker, Spark EUV y Sonic serían algunos de los modelos que podrían buscar protagonismo para mantener el ritmo comercial de la marca.

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2. Renault

Renault también tiene una presencia histórica en el Salón del Automóvil y llega a 2026 con una gama en la que la electrificación empieza a ganar mayor espacio.

Carros más vendidos este año: La Duster, el Kardian y el Logan aparecen entre los modelos de mayor movimiento de la marca en Colombia.

Lanzamientos en este 2026: La gran novedad es la Duster E-Tech Hybrid, una versión que amplía la oferta de la SUV con tecnología híbrida y que complementa la Duster que se ensambla actualmente en Colombia.

La marca mantiene a la Duster como uno de sus principales vehículos de volumen, mientras Kardian y Logan también tienen un lugar importante dentro de su oferta.

Por eso, en el Salón, Duster, Kardian, Logan y Duster E-Tech Hybrid serían algunos de los modelos que Renault podría utilizar para mostrar su oferta y buscar nuevas ventas.

Getty.

3. Toyota

Toyota es otra de las marcas con presencia recurrente en el Salón y tiene varios de sus modelos tradicionales entre los vehículos con mayor demanda en Colombia.

Carros más vendidos este año: La Corolla Cross, la Hilux y la Land Cruiser Prado aparecen entre los principales modelos de la marca. La Corolla Cross, además, se ha mantenido entre los vehículos con mayor movimiento de todo el mercado colombiano.

Lanzamientos en este 2026: Toyota amplió este año su oferta de vehículos electrificados con la llegada de la RAV4 HEV y el Yaris HEV al mercado nacional.

La estrategia híbrida de la marca podría tener especial protagonismo en una nueva edición del Salón, teniendo en cuenta el espacio que han ganado los vehículos electrificados en Colombia.

Así, Corolla Cross, Hilux, Land Cruiser Prado, RAV4 HEV y Yaris HEV serían algunos de los modelos que podrían ocupar un lugar destacado en el stand de Toyota.

4. Kia

Kia tendría varios argumentos para llevar una oferta renovada a Corferias, tanto por el comportamiento de sus modelos de volumen como por las novedades que ha presentado durante el año.

Carros más vendidos este año: El K3, el Picanto y la Sportage han sido algunos de los vehículos de mayor movimiento de la marca durante 2026.

Lanzamientos en este 2026: Kia renovó su portafolio con la llegada de la nueva Seltos y el nuevo Niro, mientras el EV2 también hace parte de las nuevas apuestas de la compañía.

El Salón podría convertirse en una oportunidad para mostrar tanto los modelos que ya tienen una demanda consolidada como las nuevas propuestas de la marca.

Por eso, K3, Picanto, Sportage, Seltos, Niro y EV2 aparecen como algunos de los Kia que podrían llamar la atención en Corferias.

(Vea también: Desde cuánto se puede comprar un carro eléctrico o híbrido en el Salón del Automóvil 2026)

5. Mazda

Mazda mantiene una presencia habitual en este tipo de eventos y sus modelos de mayor volumen siguen concentrándose en el segmento de vehículos particulares y SUV.

Carros más vendidos este año: El CX-30, el Mazda 2 y el CX-5 están entre los vehículos más vendidos de la marca en Colombia durante 2026. El CX-30, además, se ha mantenido entre los modelos con mayor movimiento del mercado nacional.

Lanzamientos en este 2026: Entre las novedades recientes de Mazda está la CX-60 híbrida enchufable, una de las apuestas de la marca para ampliar su portafolio de vehículos electrificados.

En un eventual Salón, CX-30, Mazda 2, CX-5 y CX-60 podrían combinar la oferta de mayor volumen con la apuesta tecnológica de la marca.

6. Nissan

Nissan tiene un año particularmente movido en Colombia, con nuevos modelos que se suman a una oferta en la que las SUV y las tecnologías electrificadas tienen cada vez mayor importancia.

Carros más vendidos este año: La Kait, la X-Trail e-Power y la Frontier aparecen entre los modelos con mayor movimiento de la marca, mientras la Qashqai también ha registrado un crecimiento importante.

Lanzamientos en este 2026: Las novedades más recientes son los nuevos Sentra y Versa, presentados oficialmente en Colombia en junio de 2026. Ambos incorporan cambios en diseño, tecnología, conectividad y sistemas de seguridad.

Nissan también incorporó la Kait modelo 2027 y nuevas versiones de Kicks, Qashqai y X-Trail e-Power.

Por eso, Kait, X-Trail e-Power, Frontier, Sentra y Versa serían algunos de los modelos que podrían tener protagonismo en una nueva edición del Salón.

Getty.

7. Ford

Ford podría llegar al próximo Salón con una de sus principales apuestas de electrificación para Colombia.

Carros más vendidos este año: La Territory, la Ranger y la Maverick se encuentran entre los productos de mayor movimiento de la marca. La Territory, además, ha logrado ubicarse entre los vehículos más vendidos del país.

Lanzamientos en este 2026: La principal novedad es la nueva Territory híbrida, equipada con un motor 1.5 litros EcoBoost híbrido y disponible en Colombia en versiones Trend y Titanium.

La combinación de SUV, pick-ups y electrificación podría darle a Ford una oferta variada para una eventual participación.

Así, Territory, Ranger, Maverick y Territory híbrida serían algunos de los vehículos que podrían aparecer en su espacio de exhibición.

8. Volkswagen

Volkswagen también tiene espacio en esta proyección por su presencia recurrente en el Salón y por la renovación que ha tenido su portafolio.

Carros más vendidos este año: El Polo, el Tera y el T-Cross aparecen entre los vehículos de mayor movimiento de la marca en Colombia.

Lanzamientos en este 2026: El Tera se convirtió en una de las novedades importantes de Volkswagen en el país, mientras la nueva Tiguan representa otra de las apuestas recientes de la marca en el segmento SUV.

En un eventual Salón, Volkswagen podría combinar sus modelos de mayor volumen con sus novedades más recientes, especialmente dentro de la gama SUV.

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9. Suzuki

Suzuki llega con una gama que combina algunos de sus productos tradicionales con nuevas apuestas electrificadas.

Carros más vendidos este año: El Swift, el Dzire y el Fronx están entre los modelos de mayor movimiento de la marca en Colombia.

Lanzamientos en este 2026: Entre las novedades que Suzuki ha incorporado a su oferta están el e Vitara y el Across, dos modelos que refuerzan la estrategia de electrificación de la marca.

Así, Swift, Dzire, Fronx, e Vitara y Across serían los principales nombres para tener en cuenta si Suzuki vuelve a participar en el Salón.

10. Hyundai

Hyundai también aparece como una candidata natural debido a su presencia en las últimas ediciones del evento y al comportamiento de sus principales modelos.

Carros más vendidos este año: La Kona y la Tucson son dos de los vehículos de mayor relevancia comercial de la marca, acompañados por otros modelos de su portafolio.

Lanzamientos en este 2026: Hyundai ha venido actualizando su oferta con nuevos productos y versiones, especialmente dentro de su gama de SUV y vehículos electrificados.

Por eso, Kona, Tucson y las nuevas versiones que la marca haya incorporado durante el año podrían tener espacio en una eventual presentación en Corferias.

11. Honda

Honda mantiene una presencia histórica en el mercado colombiano y estuvo entre las marcas participantes de la edición 2025.

Carros más vendidos este año: La WR-V, HR-V y CR-V son los tres modelos que concentran buena parte de la relevancia comercial de la marca en Colombia.

Lanzamientos en este 2026: La WR-V es una de las novedades más recientes de Honda para el mercado colombiano y amplía la oferta de SUV compactas de la compañía.

Si Honda decide repetir su participación, WR-V, HR-V y CR-V podrían compartir espacio con las novedades que la marca haya incorporado a su portafolio.

12. Subaru

Subaru es otra marca que ha tenido presencia en el Salón y que llega con novedades relacionadas con la electrificación.

Carros más vendidos este año: El Crosstrek, Forester y Evoltis son algunos de los modelos de mayor relevancia de la marca en Colombia.

Lanzamientos en este 2026: La atención está puesta en la llegada de nuevas alternativas como el Trailseeker eléctrico y la Forester Strong Hybrid, que amplían la oferta de Subaru en tecnologías de propulsión alternativas.

En una eventual participación, estos nuevos modelos podrían acompañar a los productos tradicionales de la marca.

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13. Fiat

Fiat también estuvo en la edición 2025 y mantiene una oferta que ha ganado protagonismo en el segmento de SUV.

Carros más vendidos este año: El Fastback, Pulse y Argo aparecen entre sus modelos más representativos en Colombia.

Lanzamientos en este 2026: Uno de los productos que puede llamar la atención es la Titano, la pick-up con la que Fiat compite en un segmento que ha ganado importancia en Colombia.

Por eso, Fastback, Pulse, Argo y Titano serían algunos de los modelos que Fiat podría llevar a una nueva edición del evento.

14. BYD

BYD es una de las marcas que mejor representa el cambio que ha experimentado el Salón del Automóvil en los últimos años, especialmente por el crecimiento de las compañías chinas y de los vehículos electrificados.

Carros más vendidos este año: El Yuan Up, Seagull y Yuan Plus aparecen entre los vehículos BYD con mayor movimiento en Colombia durante 2026.

Lanzamientos en este 2026: La marca está ampliando su oferta con alternativas híbridas, entre ellas el Yuan Up DM-i, que combina la tecnología de la familia Yuan Up con un sistema híbrido enchufable.

En una eventual nueva edición del Salón, Yuan Up, Seagull, Yuan Plus y Yuan Up DM-i podrían ser algunos de los principales protagonistas del espacio de BYD.

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15. Tesla

Tesla requiere una mención aparte. A diferencia de las anteriores, esta empresa llegó al país en el cierre del 2025 y no estuvo en las ediciones anteriores, pero se espera su primera presencia en este 2026.

El comportamiento comercial de sus vehículos en Colombia durante 2026 hace que sea razonable mantenerla en el radar de una eventual edición.

Carros más vendidos este año: El Model Y y el Model 3 son los dos modelos de Tesla que concentran las ventas de la marca en Colombia.

Lanzamientos en este 2026: La compañía llegó al país con el Model Y y el Model 3 como las novedades más recientes de su gama.

Si Tesla decide participar en el evento, estos modelos serían los principales candidatos para aparecer en su espacio de exhibición.

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