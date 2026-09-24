Los carros eléctricos e híbridos dejaron de ser una alternativa exclusiva para quienes tenían presupuestos muy altos y cada vez hay más opciones en Colombia. Una muestra de ello es la llegada y expansión de marcas chinas como BYD, Chery y Geely, que han ampliado la oferta de vehículos electrificados y compiten con fabricantes que ya tenían presencia en el país.

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Para quienes estén pensando en comprar uno de estos vehículos en el Salón del Automóvil de Bogotá 2026, hay una pregunta clave: ¿cuánto dinero se necesita como mínimo?

La respuesta depende de la tecnología y del modelo elegido, pero los precios publicados actualmente por los fabricantes permiten establecer una referencia. Al revisar las tarifas disponibles actualmente, hay vehículos 100 % eléctricos desde 69,99 millones de pesos, mientras que entre los híbridos hay alternativas desde aproximadamente 89,9 millones de pesos.

Eso sí, estos valores deben entenderse como precios de referencia vigentes actualmente y no como tarifas confirmadas para el Salón del Automóvil 2026. Las marcas pueden modificar sus precios antes de noviembre y durante la feria podrían aparecer promociones, bonos, financiación u otros beneficios comerciales.

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Carros eléctricos desde 69,9 millones de pesos

Una de las principales novedades del mercado colombiano en los últimos años ha sido la llegada de fabricantes chinos que compiten en precio y tecnología con marcas tradicionales.

Actualmente, uno de los puntos de entrada más bajos para un carro eléctrico nuevo está en Geely, fabricante chino que comercializa en Colombia el Geely EX2. La página oficial de Geely Colombia muestra actualmente el EX2 desde 69’990.000 pesos. El modelo es 100 % eléctrico y cuenta, entre otros elementos, con seis airbags, control electrónico de estabilidad, alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia.

Esto coloca a Geely como una de las marcas que vale la pena tener en cuenta para quienes quieran llegar al Salón del Automóvil con un presupuesto inferior a $ 70 millones.

Otra opción es el Renault Kwid E-Tech, cuyo precio sugerido actualmente es de $ 72’990.000. Se trata de un vehículo completamente eléctrico con una batería de 26,8 kWh y una autonomía anunciada de hasta 298 kilómetros. Además, cuenta con un centro multimedia de 10,1 pulgadas.

Chery también tiene un eléctrico por menos de $ 80 millones

Otra de las marcas chinas que ha ganado espacio en Colombia es Chery, que actualmente ofrece una gama con tecnologías eléctricas, híbridas y de rango extendido. En su portafolio aparece el Chery E5, un SUV 100 % eléctrico que actualmente tiene un precio desde $ 79’990.000. La marca anuncia una autonomía de hasta 422 kilómetros para este modelo.

El precio lo convierte en otra alternativa para quienes estén buscando un vehículo eléctrico nuevo y tengan un presupuesto cercano a los $ 80 millones.

Chery, además, no se limita a los vehículos eléctricos. Su oferta actual incluye modelos híbridos como el Tiggo 4 CSH, desde $ 104’990.000; el Tiggo 7 CSH, desde $ 129’990.000; y el Tiggo 8 CSH, desde $ 145’990.000.

BYD, otra de las marcas chinas que ya tiene peso en Colombia

Hablar de carros eléctricos en Colombia también implica mencionar a BYD, fabricante chino que ha ampliado considerablemente su presencia en el país.

La marca comercializa actualmente modelos completamente eléctricos como el Seagull y el Yuan Up, además de vehículos híbridos enchufables. El Yuan Up, por ejemplo, es un SUV 100 % eléctrico y la página oficial de BYD informa una autonomía de hasta 380 kilómetros, además de equiparlo con batería Blade.

BYD ya tuvo una participación destacada en el mercado colombiano: en noviembre de 2024 fue la segunda marca con más matrículas dentro del segmento de híbridos y eléctricos, detrás de Toyota, y el Yuan Up fue el eléctrico más vendido de ese mes.

MG también tiene un eléctrico por debajo de $ 90 millones

Otra marca de origen chino que está ganando espacio en el mercado colombiano es MG. Su oferta actual incluye el MG S5 EV, una SUV 100 % eléctrica que aparece en la página oficial de MG Colombia con un precio de $ 84’990.000 para la versión Comfort modelo 2027. La versión Deluxe aparece desde $ 99’990.000.

El S5 EV ofrece hasta 340 kilómetros de autonomía bajo ciclo WLTP y hasta 400 kilómetros bajo NEDC, de acuerdo con la información publicada por la marca.

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Geely también tiene una SUV eléctrica por debajo de $ 100 millones

Para quienes buscan un vehículo eléctrico de mayor tamaño, Geely tiene actualmente el EX5, una SUV que aparece desde $ 96’990.000 para la versión SE. La marca informa una autonomía de hasta 410 kilómetros bajo ciclo NEDC, además de una pantalla táctil de 15,4 pulgadas y una potencia de 215 kW. El precio publicado corresponde a la versión EX5 SE.

Geely, por lo tanto, tiene actualmente dos puntos de entrada eléctricos bastante diferentes: el EX2 desde $ 69,99 millones y el EX5 desde $ 96,99 millones.

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¿Y cuánto cuesta un híbrido?

La situación cambia cuando se pasa de los carros completamente eléctricos a los híbridos. Una de las referencias de entrada está en Toyota, marca que tiene un amplio portafolio de vehículos híbridos en Colombia. El Yaris HB HEV aparece desde $ 89’900.000 en la información publicada por Toyota Colombia.

Toyota también tiene otros híbridos en Colombia, como el Yaris Cross y el Corolla Cross, que elevan el presupuesto necesario.

Otra alternativa es el Kia Niro, que actualmente aparece en la página oficial de Kia Colombia desde $ 115’990.000. Es un SUV híbrido con motor 1.6 y una potencia combinada de 139 hp.

Chery amplía la oferta de híbridos

Las marcas chinas también están entrando con fuerza al segmento híbrido. Chery actualmente ofrece el Tiggo 4 CSH desde $ 104’990.000. Se trata de una SUV con tecnología híbrida completa. La marca también tiene el Tiggo 7 CSH, desde $ 129’990.000; el Tiggo 8 CSH, desde $ 145’990.000 y con capacidad para siete pasajeros; y el Tiggo 9 CSH, desde $ 210’990.000.

Además, Chery tiene alternativas con otras tecnologías electrificadas. El Tiggo 7 Pro MHEV, por ejemplo, utiliza un sistema microhíbrido de 48V y aparece desde $ 109’990.000.

Esto demuestra que el mercado colombiano ya no se divide simplemente entre carros de gasolina y eléctricos: existen eléctricos puros, híbridos completos, microhíbridos, híbridos enchufables y vehículos de rango extendido.

¿Con cuánto dinero habría que llegar al Salón del Automóvil?

Si el objetivo es establecer un presupuesto inicial para visitar el Salón del Automóvil 2026, los precios oficiales encontrados permiten tener una referencia bastante clara. Para un carro 100 % eléctrico, actualmente habría que pensar en un presupuesto desde aproximadamente $ 69,99 millones, tomando como referencia el Geely EX2.

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Después aparecen alternativas como el Renault Kwid E-Tech, desde $ 72,99 millones; el Chery E5, desde $ 79,99 millones; y el MG S5 EV, desde $ 84,99 millones.

Para un híbrido, el punto de referencia encontrado está alrededor de $ 89,9 millones, tomando como referencia el Toyota Yaris HB HEV, aunque la tarifa pública encontrada puede tener cambios al momento de la feria.

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