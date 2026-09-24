El Salón del Automóvil de Bogotá se acerca y será una oportunidad para conocer las novedades de la industria, pero también puede servir para quienes están pensando en cambiar algunos elementos de su vehículo, incluidas las llantas.

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Antes de salir, hay una revisión sencilla que cualquier conductor puede hacer: mirar el estado de sus cuatro llantas para determinar si todavía tienen suficiente vida útil o si ya es momento de pensar en un cambio.

Y hay algo importante: no todas las llantas que muestran algún desgaste necesitan ser reemplazadas inmediatamente. La clave está en identificar las señales que indican que ya llegaron al límite recomendado.

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¿Cómo saber si las llantas ya necesitan cambio?

El primer punto que debe revisar es el labrado o profundidad de la banda de rodamiento. Este dibujo es fundamental para que la llanta tenga agarre y pueda evacuar agua correctamente.

Una señal clara de desgaste son los indicadores ubicados dentro de los canales de la llanta. Cuando el labrado queda al mismo nivel que estos testigos, significa que la llanta llegó al límite de desgaste y debe ser reemplazada.

En Colombia, el Ministerio de Transporte señala que, para vehículos de hasta 3.500 kilogramos, las llantas no deben circular con una profundidad de labrado inferior a 1,6 milímetros, ni por debajo de las marcas de desgaste.

También es importante observar si el desgaste es irregular. Si una zona de la llanta está mucho más gastada que otra, puede existir un problema de alineación, balanceo, suspensión o presión de inflado.

En ese caso, cambiar la llanta puede no ser suficiente: primero conviene identificar qué está provocando el desgaste.

Revise también los costados de la llanta

La banda de rodamiento no es el único lugar que debe mirar. Los costados o laterales pueden mostrar señales de daños que no necesariamente están relacionadas con el desgaste normal.

Busque cortes, grietas, golpes, deformaciones o abultamientos. Una protuberancia en el costado, por ejemplo, puede indicar un daño en la estructura interna de la llanta y requiere una revisión profesional.

También conviene comprobar que las cuatro llantas tengan un desgaste relativamente uniforme.

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Si las llantas todavía tienen un labrado adecuado y no presentan daños visibles, no existe razón para cambiarlas. Una revisión puede servir precisamente para confirmar que todavía están en condiciones adecuadas.

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¿Y qué pasa con la presión?

La presión de inflado también debe revisarse, pero hay que hacerlo siguiendo la recomendación del fabricante del vehículo.

La presión correcta normalmente aparece en una etiqueta ubicada en el marco de la puerta del conductor, en la tapa del combustible o en el manual del vehículo. No necesariamente corresponde al número máximo que aparece grabado en el costado de la llanta.

Una presión incorrecta puede afectar el comportamiento del vehículo y provocar un desgaste irregular. Por eso, comprobarla antes de salir es una de las revisiones más sencillas que puede hacer el conductor.

Si ya están para cambio, el Salón también puede ser una oportunidad

Si después de revisar el vehículo encuentra que las llantas ya están cerca del límite de desgaste o presentan daños, el Salón del Automóvil puede convertirse en un lugar para conocer alternativas y comparar opciones.

Allí los visitantes podrán encontrarse con diferentes propuestas relacionadas con la industria automotriz y consultar características de productos, tecnologías y soluciones disponibles para sus vehículos.

Eso sí, no es necesario cambiar las llantas solo por visitar el evento. Si las actuales tienen un labrado adecuado, mantienen una presión correcta y no presentan daños o desgaste irregular, pueden continuar utilizándose siguiendo las recomendaciones del fabricante.

La revisión previa, entonces, tiene un objetivo mucho más sencillo: saber en qué estado están las llantas antes de salir y tomar una decisión informada si ya llegó el momento de reemplazarlas.

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Checklist rápido antes de salir

Antes de arrancar hacia el Salón del Automóvil, revise:

Labrado: compruebe que no haya llegado a los indicadores de desgaste.

compruebe que no haya llegado a los indicadores de desgaste. Costados: busque cortes, grietas, golpes o abultamientos.

busque cortes, grietas, golpes o abultamientos. Desgaste: verifique que no sea irregular.

verifique que no sea irregular. Presión: compruebe que esté en el nivel recomendado por el fabricante.

compruebe que esté en el nivel recomendado por el fabricante. Llanta de repuesto: confirme que esté disponible y en condiciones de utilizarse.

Una revisión de pocos minutos puede darle una respuesta sencilla: sus llantas todavía están bien o ya es momento de empezar a buscar unas nuevas.

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