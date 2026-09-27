El mercado automotor colombiano se prepara para recibir un grupo de firmas que buscan posicionarse con propuestas eléctricas e híbridas. Cadillac, Lepaz, Rocks Motor y Avatar son los nombres que vienen pisando fuerte, cada uno con modelos distintos y tecnologías variadas para seducir a los compradores locales.

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La primera en la lista es Cadillac, que alista su regreso a Colombia tras más de tres décadas de ausencia. De acuerdo con la la periodista ‘Jessi al volante’, la firma estadounidense enfocará su debut en vehículos eléctricos como las SUV Lyriq y Optiq, aunque también podría sumar la V-Stiq, una camioneta de siete puestos, para ampliar su catálogo.

Le sigue Lepaz, una marca que haría su presentación oficial en el Salón del Automóvil con tres alternativas: la L4, completamente eléctrica; la L6, disponible en versión eléctrica e híbrida; y la L8, que incorporaría la tecnología Super Hybrid. Una oferta escalonada que busca cubrir distintos perfiles de conductores.

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Rocks Motor, por su parte, aterrizaría en el país con la Rocks 01, una SUV de lujo con diseño firmado por Pininfarina. El vehículo opera con un sistema eléctrico de rango extendido que entrega 470 caballos de potencia y 790 Nm de torque, y la marca anuncia una autonomía combinada superior a los 1.100 kilómetros, una cifra que la colocaría entre las más competitivas del segmento.

Cierra el grupo Avatar, una firma perteneciente al grupo Changan que desarrolló su tecnología junto a Huawei. Aunque los modelos exactos aún no están confirmados para Colombia, los principales candidatos serían la Avatar 07 y la Avatar 11, ambos con versiones eléctricas y tecnología híbrida enchufable.

“El mercado colombiano está sumando cada vez más opciones, especialmente en vehículos electrificados”, destacó la periodista.

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¿Cuándo llegan estas nuevas marcas de carros a Colombia?

El Salón del Automóvil aparece como el escenario más probable para los debuts de varias de estas marcas, en particular Lepaz. Cadillac, por su lado, no ha fijado una fecha oficial, aunque su regreso se anticipa en el corto plazo con foco en el segmento eléctrico.

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