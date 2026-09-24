El Salón del Automóvil 2026 se llevará a cabo en Corferias del 12 al 21 de noviembre, y entre los vehículos que podrán despertar interés de los compradores están las camionetas tipo pick-up, especialmente aquellas que combinan espacio para pasajeros con una zona de carga.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Se puede comprar el Soat o un seguro todo riesgo en el Salón del Automóvil de Bogotá? Esto se sabe)

Aunque todavía no se conoce la oferta definitiva de marcas, modelos y precios que estará disponible durante la feria, los valores que actualmente publican los fabricantes en Colombia permiten establecer una referencia de cuánto dinero se necesita para comprar una camioneta nueva.

En esta guía se recopilarán varios vehículos tipo pick-up, es decir, aquellos que cuentan con un platón o espacio de carga abierto en la parte posterior. Por eso, no se incluyen SUV ni camionetas cerradas.

Lee También

También hay una precisión importante: los precios mencionados son los vigentes actualmente y no corresponden a tarifas confirmadas para el Salón del Automóvil 2026. Las marcas pueden modificarlos antes de noviembre y durante la feria podrían existir bonos, descuentos u otras condiciones comerciales.

¿Desde cuánto se puede comprar una camioneta pick-up?

Entre las camionetas pick-up que actualmente se comercializan en Colombia, una de las referencias de menor precio es la Renault Oroch, cuyo precio sugerido parte de 104’790.000 pesos para la versión Cargo 4×4.

La Oroch cuenta con un motor 1.3 litros turbo de 154 caballos de potencia, transmisión mecánica de seis velocidades y tracción 4×4 en esta versión. Renault también señala que tiene una capacidad de carga de hasta 650 kilogramos.

Esto significa que, tomando los precios publicados actualmente por las marcas como referencia, una persona interesada en comprar una camioneta pick-up nueva debería contemplar alrededor de 105 millones de pesos como presupuesto inicial.

Otras pick-up que se pueden comprar actualmente

Después de la Renault Oroch aparecen otras alternativas de pick-ups con precios superiores. Una de ellas es la Chevrolet Montana 2026, que actualmente tiene un precio de 119’170.000 pesos para la versión LTZ, de acuerdo con la página oficial de Chevrolet Colombia. La marca también ofrece la versión RS, cuyo precio sugerido es de 122’970.000 pesos.

La Montana es una camioneta compacta que combina cinco puestos con un platón trasero y diferentes elementos de tecnología y seguridad. Por su precio, se convierte en otra referencia para quienes tengan un presupuesto cercano a los 120 millones de pesos.

Otra alternativa es la Ford Maverick, una pick-up que actualmente aparece desde 139’990.000 pesos en Colombia. Ford especifica que ese precio corresponde al modelo 2026 de la Maverick XLT FWD con motorización 100 % híbrida y que incluye IVA. La marca también advierte que se trata de un precio sugerido y que puede variar según el concesionario.

¿Cuánto cuestan las camionetas pick-up más grandes?

El presupuesto aumenta considerablemente cuando se pasa a las camionetas pick-up medianas, especialmente aquellas orientadas a trabajos más exigentes o al uso fuera del asfalto.

La Ford Ranger, por ejemplo, aparece actualmente desde 165’990.000 pesos para la versión XL Chasis 4×4. La marca también ofrece otras versiones con precios superiores, como la XL 4×4 desde 185’990.000 pesos y la XLS 4×4 desde 190’990.000 pesos.

Otra referencia es la Toyota Hilux, cuyo portafolio actual incluye una versión Chasis desde 176’900.000. La Hilux convencional parte de 196’500.000 pesos, mientras que otras versiones de doble cabina pueden superar ampliamente los 200 millones de pesos.

Por ejemplo, la Hilux doble cabina SR 2.4 diésel 4×4 mecánica aparece desde 217’500.000 pesos, mientras que la SRV 2.4 diésel 4×4 automática parte de 259’500.000 pesos.

(Vea también: ¿Reciben carros usados como parte de pago en el Salón del Automóvil? Esto es lo que debe saber)

Precios actuales de algunas camionetas pick-up

Con los valores publicados actualmente por los fabricantes, estas son algunas referencias para quien esté pensando en visitar el Salón del Automóvil con intención de comprar una camioneta:

Renault Oroch: desde $ 104’790.000.

Chevrolet Montana: desde $ 119’170.000.

Ford Maverick: desde $ 139’990.000.

Ford Ranger: desde $ 165’990.000.

Toyota Hilux Chasis: desde $ 176’900.000.

Toyota Hilux: desde $ 196’500.000.

Los valores corresponden a precios sugeridos publicados por los fabricantes y pueden cambiar antes de noviembre de 2026. En algunos casos, las marcas especifican que los precios pueden variar según el concesionario o las condiciones comerciales.

* Pulzo.com se escribe con Z