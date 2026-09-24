Para quienes llegan al Salón del Automóvil pensando en carros deportivos, el presupuesto cambia por completo frente a las categorías más económicas del mercado. Ya no se trata de buscar el vehículo nuevo con el menor precio posible, sino de entrar a un segmento en el que la potencia, las prestaciones, el diseño y la experiencia de conducción tienen un peso importante.

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La buena noticia para quienes quieran conocer cuánto cuesta actualmente entrar a este mundo es que no todos los deportivos parten de los 500 millones de pesos o más.

Con los precios publicados actualmente en Colombia, el punto de entrada puede ubicarse alrededor de los $ 265 millones, tomando como referencia el Ford Mustang GT Premium 2026, cuyo precio sugerido al público es de $ 264’990.000.

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A partir de ahí, el presupuesto aumenta considerablemente. Un Audi RS3 parte actualmente de $ 349’900.000 en su versión Sportback, mientras que el sedán comienza en $ 359’900.000. Más arriba aparecen deportivos como el Mercedes-AMG GT y el Porsche 911, cuyos precios pueden superar ampliamente los $ 700 millones.

Ford Mustang: desde $264,99 millones

Si se busca establecer el punto de entrada para un carro deportivo de alta gama, el Ford Mustang GT Premium es una de las referencias más claras actualmente. Ford Colombia publica un precio sugerido al público de $ 264’990.000 para el Mustang GT Premium modelo 2026. La marca aclara que el valor incluye IVA, puede variar según el concesionario y puede modificarse en cualquier momento.

El Mustang GT Premium utiliza un motor V8 de 5,0 litros y hace parte de la gama de alto desempeño de Ford.

Audi RS3: desde $ 349,9 millones

El siguiente salto importante aparece con Audi. La marca publica actualmente el RS3 Sportback TFSI de 400 hp desde $ 349’900.000, mientras que el RS3 Sedán TFSI de 400 hp parte de $ 359’900.000. Ambos corresponden al modelo 2026.

En el caso del Sportback, Audi anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos, una potencia máxima de 400 hp y un torque de 500 Nm. El modelo utiliza un motor TFSI de 2,5 litros y tracción quattro.

Mercedes-AMG GT: ya supera los $ 699 millones

Para quienes buscan un deportivo de una marca ‘premium’ en un escalón considerablemente superior, Mercedes-Benz tiene el Mercedes-AMG GT 43. La página oficial de Mercedes-Benz Colombia publica actualmente este deportivo desde $ 699’900.000.

El AMG GT 43 utiliza un sistema híbrido no enchufable y combina una potencia de 416 hp con 500 Nm de torque. Mercedes-Benz informa una velocidad máxima de 280 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos.

En este punto, la diferencia frente al Mustang GT es considerable: el comprador ya estaría hablando de un presupuesto cercano a $ 700 millones para entrar a este modelo deportivo.

Porsche 911: el salto por encima de los $ 790 millones

Si hay un modelo asociado históricamente con el concepto de deportivo de alta gama, es el Porsche 911. El Porsche 911 Carrera aparece actualmente en Porsche Finder Colombia con unidades nuevas modelo 2026 desde $ 792’900.000. Una unidad 911 Carrera publicada por Porsche Center Bogotá aparece con un precio de $ 824’900.000, mientras que un 911 Carrera S modelo 2026 figura en $ 932’900.000.

La página oficial de Porsche Colombia presenta el 911 Carrera con un precio internacional de referencia de 194.600 dólares y especifica 394 PS, aceleración de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos y velocidad máxima de 294 km/h.

El precio final en Colombia, sin embargo, depende de la configuración y las condiciones de comercialización, por lo que es más prudente tomar como referencia el valor de las unidades nuevas que actualmente aparecen publicadas en Porsche Finder.

Y hay deportivos que superan ampliamente los $1.000 millones

En el catálogo oficial de Porsche aparece, por ejemplo, el 911 GT3, con 510 PS y una velocidad máxima de 313 km/h. Para el modelo 2027, Porsche publica un precio internacional de 334.200 dólares.

La gama también incluye versiones como el 911 Turbo S, que Porsche presenta con 711 PS, aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y una velocidad máxima de 322 km/h. Su precio internacional de referencia publicado por Porsche es de 372.300 dólares para el modelo 2027.

Sin embargo, estos precios internacionales no deben convertirse directamente a pesos colombianos y presentarse como tarifas locales. Lo correcto es utilizar las unidades y tarifas efectivamente publicadas en Colombia.

(Vea también: ¿Reciben carros usados como parte de pago en el Salón del Automóvil? Esto es lo que debe saber)

¿Cuál sería el presupuesto mínimo para el Salón del Automóvil?

Si la pregunta es estrictamente “desde qué precio puedo comprar un carro deportivo de alta gama”, la referencia actual está alrededor de los $ 265 millones, tomando el Mustang GT Premium como punto de entrada entre los modelos revisados.

Con un presupuesto cercano a $ 350 millones, aparecen opciones como el Audi RS3 Sportback, mientras que para un Mercedes-AMG GT 43 se necesitan actualmente cerca de $ 700 millones.

Y si el objetivo es entrar a la familia Porsche 911, el presupuesto sube a aproximadamente $ 793 millones para una unidad nueva modelo 2026 publicada actualmente en Colombia.

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