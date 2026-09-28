La historia de Vozinha sigue llamando mucho la atención, pues después del Mundial 2026, del que fue figura con Cabo Verde, al guardameta le cambió la vida del cielo a la tierra, ya que se volvió muy famoso.

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Sin embargo, esa sería una situación que el arquero no estaría disfrutando, pues, según contó en las últimas horas, ahora ha perdido la paz y eso es algo que no ha sido fácil de manejar.

De hecho, aseguró que prefería su vida antes del Mundial, cuando incluso podía salir a comer sin que nadie lo molestara.

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En diálogo con The Observer, el arquero dijo: “He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucho menos que antes. Ahora cuando salgo o voy a un restaurante, siempre hay alguien pidiendo una foto o un autógrafo. O incluso peor, alguien grabándome”.

Y agregó: “Durante el Mundial, hubo muchas empresas y marcas que querían trabajar conmigo. Pero mientras competíamos, solo hice una colaboración promocional, con UFL Mobile. Por ahora, no quiero trabajar con marcas de tabaco, alcohol o apuestas. Para ser honesto, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la vida que tenía antes, elegiría la vida que tenía antes”.

Y es que Vozinha tuvo una gran actuación en el Mundial 2026, destacando, sobre todo, en los dieciseisavos de final frente a Argentina de Lionel Messi, cuando casi se cumple una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales.

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Por lo pronto, el arquero sigue siendo parte de Colo Colo de Chile, pero no con la importancia que los hinchas esperaban, pues no ha tenido mucha regularidad, le han metido varios goles e incluso ya se habla de que podría salir a fin de año de la institución.

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