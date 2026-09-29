Cuando uno piensa en montar un gimnasio en casa, rápidamente aparece el problema del espacio. Unas mancuernas por aquí, una barra por allá, una pesa rusa y algún soporte para hacer flexiones pueden terminar ocupando mucho más de lo esperado.

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(Vea también: Quise empezar Pilates en casa y encontré un kit que trae casi todo en una sola compra)

Por eso me llamó la atención este set de mancuernas ajustables 5 en 1, que reúne varias posibilidades de entrenamiento en un mismo producto. Actualmente aparece por $ 251.602, con un 24 % de descuento.

La idea es bastante sencilla: partir de un juego de mancuernas y utilizar sus diferentes piezas para convertirlo también en barra, pesa rusa y soporte para flexiones, entre otras configuraciones.

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Un solo equipo, varias formas de entrenar

La principal característica de este set es precisamente su versatilidad. De acuerdo con la descripción del producto, las piezas permiten utilizarlo como mancuernas, barra, pesas rusas y soporte de realce para flexiones. Esto abre la posibilidad de realizar ejercicios como press de banca y sentadillas, además de diferentes movimientos para trabajar fuerza.

Una de las opiniones resume justamente esa característica. Un comprador asegura que puede cambiar entre mancuernas, pesas rusas, barra y soporte para flexiones, y compara el conjunto con tener un gimnasio completo en un aparato compacto.

Otro usuario, que tenía poca experiencia haciendo ejercicio antes de comprarlo, comentó que el producto le ayudó a comenzar su rutina de gimnasio de manera cómoda.

Peso ajustable para cambiar la intensidad

No siempre se necesita levantar el mismo peso. Por eso, otro de los puntos interesantes está en la posibilidad de modificar la carga.

Cada mancuerna puede ajustarse entre 2 y 22,5 libras, según las especificaciones proporcionadas. Esto permite comenzar con una carga menor y modificarla a medida que cambien las necesidades del entrenamiento.

Las piezas son desmontables y, según el fabricante, el conjunto requiere menos de 2 pies cuadrados de espacio para almacenamiento.

Ese detalle puede ser especialmente interesante para quienes tienen un área limitada para entrenar y prefieren evitar que diferentes equipos terminen repartidos por la casa.

Pensado para entrenar con mayor comodidad

El set también incorpora algunos elementos destinados a facilitar el uso.

La barra de conexión tiene un tubo de acero y una capa de espuma de aproximadamente 0,78 pulgadas de grosor, con un diseño curvado pensado para adaptarse al cuello. La espuma es descrita como antideslizante y absorbente del sudor.

Por su parte, la superficie de la barra de las mancuernas incorpora una textura antideslizante para mejorar el agarre.

También cuenta con tuercas de bloqueo diseñadas para mantener las piezas sujetas durante el ejercicio. En cualquier entrenamiento con pesas ajustables, conviene comprobar que todas las piezas estén correctamente instaladas y aseguradas antes de comenzar.

¿Qué dicen quienes ya lo compraron?

Las opiniones disponibles apuntan principalmente a la versatilidad y al ahorro de espacio.

Un comprador que lleva algunos meses con el producto aseguró estar satisfecho y destacó que le permite realizar diferentes ejercicios sin ocupar demasiado espacio. Para sus necesidades durante ese periodo, el conjunto había sido suficiente.

Eso sí, esas experiencias corresponden a usuarios particulares y no significan que el producto vaya a ofrecer los mismos resultados para todas las personas.

Si la idea es tener diferentes opciones para entrenar fuerza en casa sin comprar por separado una barra, unas mancuernas y una pesa rusa, este set tiene un argumento bastante claro: reúne varias configuraciones en un solo equipo.

Con el precio señalado de $ 251.602 y el 24 % de descuento, puede ser una alternativa para quienes quieren comenzar o ampliar su espacio de entrenamiento sin dedicar una habitación completa al gimnasio.

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