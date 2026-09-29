Nairo Quintana es, para muchos, el mejor ciclista en la historia del país, pues durante sus mejores años compitió hombro a hombro con varios de los mejores de la historia, derrotó en varias oportunidades al Sky y consiguió los títulos de Giro de Italia y Vuelta a España.

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Ahora, desafortunadamente para sus seguidores, esta temporada será su última a nivel profesional, por lo que está muy próximo a decir adiós.

En un principio se creía que su despedida se iba a dar en la Vuelta a España, pero al final el Movistar no lo convocó y el equipo terminaría ganando de la mano de Enric Mas. Luego se conoció que el adiós se daría en el Mundial de Montreal que se corrió el pasado fin de semana, pero ahora los planes habrían cambiado y quedaría todavía un último baile encima de la bicicleta.

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La idea del Movistar es que el deportista tenga una despedida vestido con los colores del equipo español, pues allí pasó sus mejores años, consiguió dos títulos de grandes vueltas y por eso quieren verlo una vez más con la M en su pecho.

Por eso mismo, luego de la participación en Montreal, el equipo lo llevará al Giro de Emilia, una competencia que se correrá el próximo sábado, 3 de octubre, con un recorrido de 197.9 kilómetros y dos premios de montaña.

Dicha competencia, que Nairo ya supo ganar en 2012, será a partir de las 3:00 de la mañana, hora colombiana, y se estima que dure entre 3 y 4 horas, por lo que muchos aficionados deben madrugar para ver al colombiano en su última gran competencia.

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Luego de finalizada esta competencia, terminará oficialmente la temporada para Nairo Quintana y, así mismo, su carrera como deportista profesional, dejando atrás muchos momentos de gloria y éxitos que le devolvieron la ilusión y la esperanza a los colombianos en este deporte tan importante para el país.

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