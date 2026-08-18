La despedida de un histórico como lo es Nairo Quintana no será como muchos esperaban, pues el boyacense tenía planteado como su principal objetivo del año participar en la Vuelta España, competencia que ganó hace un tiempo, pero al final los planes del equipo fueron otros.

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De hecho, desde las redes sociales del club dieron a conocer qué corredores iban a participar en esta competencia y el del colombiano no apareció en ningún lado, lo cual confirmó lo peor: el boyacense no se podrá retirar en la última gran vuelta de la temporada.

Ante esto, en diálogo con Caracol Radio, Nairo explicó: “Estuve preparándome, estoy en buena condición. Me estuve preparando acá en Europa y estábamos con algunos otros compañeros en reserva de la decisión sobre a quienes iban a llevar y finalmente, buscando sacarle el mejor rendimiento a cada una de las etapas que habrá, la dirección técnica eligió a los que van a representar en la Vuelta y yo quedo por fuera“.

Y sobre cómo tomó dicha decisión, agregó: “Hay muchos contextos y entre ellos algunos especiales. Es mi último año de carrera deportiva, hace 10 años gané la Vuelta a España y me hubiera gustado despedirme allí, pero finalmente es una empresa y ellos tienen que sacarle el mejor rendimiento a todos sus corredores. La puntuación que se lleva al día de hoy obliga a tomar las diferentes decisiones técnicas y hay que comprenderlo de esa manera”.

Cuál será la última carrera de Nairo Quintana

De esta manera, ya conociendo que no estará en la competencia española, Nairo confirmó que su última competencia como ciclista profesional será en el Mundial de ciclismo de ruta que se llevará a cabo en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre.

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El boyacense aseguró que terminar su carrera vistiendo los colores de Colombia será todo un orgullo y la manera perfecta de darle fin a un camino que estuvo lleno de éxitos.

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