Para el que cree, no hay imposibles, y eso lo tiene más que claro el ciclista colombiano Nairo Quintana, quien nunca ha dejado de luchar y por eso es que ha conseguido tantas cosas importantes en su carrera.

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Este viernes, 24 de abril, el colombiano volvió a la victoria, dejando una emocionante imagen en la línea de meta, la cual cruzó completamente solo, tal como en sus mejores días.

Así fue su llegada:

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𝙉𝘼𝙄𝙍𝙊 𝙌𝙐𝙄𝙉𝙏𝘼𝙉𝘼 GANADOR DE LA 2️⃣ ETAPA pic.twitter.com/Em3HiTiTp9 — Vuelta Asturias (@vueltasturias) April 24, 2026

Y es que en esta etapa, que se desarrolló entre Llanes y Pola de Lena con un recorrido de 140 kilómetros, el boyacense fue soltando uno a uno a sus rivales, hasta que quedó completamente solo.

Es más, este fue el ataque del capo del Movistar para irse en punta de carrera:

Luego de esto, Nairo mantuvo el ritmo, apretó en su bicicleta y así llegó en solitario a la línea de meta, consiguiendo su primera victoria después de muchos años.

Además, este triunfo también le permitió ubicarse en la primera posición de la clasificación general, sacándole una importante a su perseguidor, que es Adroá Pericas.

Clasificación general de la Vuelta Asturias

Los cinco primeros de la general están de la siguiente manera:

Ciclista Tiempo 1. Nairo Quintana 3H 22’42” 2. Adriá Pericas a 31″ 3. Samuel Fernández a 1′ 23″ 4. Diego Pescador a 1′ 27″ 5. Txomin Juaristi a 1′ 34″

(Ver también: Se confirmó lo peor: Nairo se baja de la bicicleta y no correrá en la Vuelta España 2025)

Hace cuánto no ganaba Nairo Quintana

Y es que esta victoria es emotiva porque se da en un año de mucha importancia para Nairo Quintana, en el que anunció que será su última temporada como ciclista profesional.

Además, cabe recordar que hace ya mucho tiempo Nairo no levantaba los brazos en la línea de meta, pues hay que remontarse hasta el año 2022, cuando ganó el Tour de la Provence y el Tour de los Alpes Marítimos y de Var.

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