La cuarta etapa del Tour de los Alpes dejó movimientos importantes en la clasificación general, aunque la victoria del día fue para el alemán Lennart Jasch, del Tudor Pro Cycling Team, quien se impuso en solitario tras un ataque a falta de 24 kilómetros que nadie logró neutralizar antes de la meta en Trento.

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Detrás, el grupo perseguidor no pudo recortar la diferencia y el podio lo completaron los italianos Matteo Sobrero, del Lidl Trek, y Federico Iacomoni, del Team UKYO. Mientras tanto, en el lote principal, el protagonismo estuvo en la pelea por la general.

Cómo va Egan Bernal en el Tour de los Alpes

Allí apareció Egan Bernal, quien intentó en varias ocasiones reducir diferencias con el líder Giulio Pellizzari. El colombiano logró descontar tiempo gracias a un sprint bonificable, recortando dos segundos que lo dejan a solo cuatro del primer lugar.

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Con ese movimiento, Bernal se ubica tercero en la clasificación general, igualado en tiempo con su compañero Thymen Arensman, ambos del Ineos Grenadiers, y mantiene abiertas sus opciones de cara a la etapa final.

La definición del Tour de los Alpes se disputará este viernes 24 de abril, con una general apretada en la que el colombiano llega con margen real para pelear por el título.

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