En una rueda de prensa desde España, Nairo Quintana anunció que este año será el último en el que correrá profesionalmente. Lo hizo acompañado del Movistar Team, el equipo con el que logró las hazañas más grandes de su carrera y que le permitirá hacer su último año profesional.

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“El día de hoy he venido a contarles que esta es la última temporada que hago como ciclistas profesional. No es mi última carrera. Cada carrera que haga durante este año será esa gran fiesta, ese gran último baile en cada una de las competiciones…”, dijo Nairo en la rueda de pensa.

El boyacense escribió una sentida carta en la que recordó sus inicios en el ciclismo, la importancia del equipo español y el apoyo de su familia durante estos 17 años de esfuerzo por estar en el máximo nivel competitivo.

Nairo usará este 2026 para despedirse de las rutas por las que corrió en Europa y Colombia, principalmente, así que en este año se le verá compitiendo por última vez.

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De esos y más temas habló en esta rueda de prensa:

Nairo Quintana aún no ha dicho cuáles van a ser la carreras en las que participará durante este año, pero muchos esperan verlo en una grande, peleando así sea por una etapa y demostrando por qué es uno de los exponentes más grandes del ciclismo colombiano.

El boyacense tiene 36 años y aunque ha demostrado tener un buen nivel deportivo, está lejos de poder pelear por una de las grandes, como lo hizo en su momento siendo el mejor de La Vuelta a España y el Giro de Italia, además de lograr dos veces el segundo lugar en el Tour de Francia. Otras competencias en las que logró la medalla de oro fueron el Tirreno-Adriático, Volta a Cataluña, Vuelta al País Vasco y Tour de Romandía.

“No hablo de despedida, hablo de comienzo. Un nuevo comienzo donde quiero seguir construyendo, crear empresas, abrir oportunidades, apoyar el deporte competitivo y el recreativo y devolverle a la gente, a los jóvenes, todo lo que el ciclismo me dio. Quiero que más niños sueñen como yo soñé”, dijo

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