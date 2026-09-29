La muerte del boxeador mexicano Arturo ‘Lobito’ Torres, de apenas 26 años, volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los deportistas en el cuadrilátero y la importancia de detener un combate cuando la integridad física de uno de los peleadores está en peligro. El pugilista falleció el pasado 25 de septiembre, seis días después de sufrir una emergencia médica durante una pelea en Mexicali, México.

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Torres se enfrentaba a su compatriota Gilberto ‘Torito’ García en un combate de la categoría superligero que llegó hasta el séptimo asalto. En medio del enfrentamiento, el mexicano recibió varios golpes y el árbitro decidió detener la pelea, con lo que se decretó el final del combate.

Sin embargo, la situación tomó un rumbo dramático cuando ‘Lobito’ se desplomó sobre el cuadrilátero y comenzó a convulsionar. De inmediato, el personal médico ingresó al ‘ring’ para atenderlo, mientras la preocupación se apoderaba de quienes presenciaban el encuentro.

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El deportista fue trasladado a un centro médico, donde tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, su estado de salud no mejoró y permaneció en coma hasta que se confirmó su fallecimiento el 25 de septiembre. Según informó el diario español SPORT, la causa de su muerte estuvo relacionada con un coágulo cerebral.

Este es el video de la situación:

💔𝐅𝐚𝐥𝐥𝐞𝐜𝐞 𝐞𝐥 𝐛𝐨𝐱𝐞𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐀𝐫𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐮𝐧 𝐊𝐎 👉Su familia informó sobre el estado del boxeador a través de redes sociales hasta el fatal desenlace ocurrido este viernes en el hospital donde estaba ingresado pic.twitter.com/JEDjsnCHmO — Diario SPORT (@sport) September 29, 2026

Los riesgos del boxeo y la importancia de detener una pelea a tiempo

La muerte de Torres vuelve a poner en evidencia los peligros de un deporte en el que los golpes en la cabeza pueden provocar lesiones graves, incluso cuando el combate se desarrolla bajo la supervisión de un árbitro y con personal médico disponible.

En el boxeo, los impactos repetidos pueden ocasionar traumatismos craneoencefálicos, hemorragias y otras lesiones cerebrales potencialmente mortales. Algunas complicaciones no se manifiestan de inmediato, por lo que un boxeador puede necesitar atención médica urgente incluso después de que termina el enfrentamiento.

Por esa razón, la intervención del árbitro resulta fundamental. Su responsabilidad no se limita a hacer cumplir las reglas, sino que también incluye detener el combate cuando uno de los participantes no puede defenderse adecuadamente o cuando continuar representa un peligro para su salud.

En el caso de Torres, el árbitro sí detuvo la pelea en el séptimo asalto. No obstante, su fallecimiento deja una pregunta de fondo sobre los mecanismos de prevención y la capacidad de identificar señales de alarma antes de que un deportista llegue a una situación crítica.

La suspensión de un combate tampoco elimina automáticamente el riesgo. Cuando un peleador recibe castigo considerable, presenta síntomas preocupantes o sufre un golpe que compromete su estado de conciencia, la valoración médica inmediata es determinante.

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El caso de ‘Lobito’ Torres es un nuevo recordatorio de que, en el boxeo, la salud del deportista debe estar por encima del resultado. Una pelea puede terminar en cualquier momento, pero las consecuencias de los golpes pueden prolongarse mucho después de que suena la última campana.

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