El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, y el alcalde de Florencia, Marlon Monsalve Ascanio, cambiaron por unas horas los despachos y las reuniones oficiales por los guantes de boxeo. Los dos mandatarios se subieron al ring el sábado 12 de septiembre para enfrentarse en un combate que hizo parte del evento ‘Guerra en la Selva’.

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La pelea llamó la atención de los asistentes y también provocó múltiples reacciones en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron que dos funcionarios públicos participaran en una actividad de este tipo, mientras otros celebraron el espectáculo y el mensaje deportivo que quisieron transmitir.

El encuentro estuvo inspirado en los combates de boxeo que se han popularizado en Internet, como ‘Stream Fighters’ y ‘La Velada del Año’, en los que figuras conocidas se enfrentan ante grandes públicos.

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Esta vez, los protagonistas fueron dos de los principales funcionarios del Caquetá. Ambos ingresaron al cuadrilátero ante los espectadores que asistieron al evento y disputaron el combate como parte de una jornada destinada a promocionar esta disciplina.

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Gobernador del Caquetá se quedó con la victoria

Al final del enfrentamiento, Ruiz Aguilar fue declarado ganador frente al alcalde de Florencia. Después del combate, el gobernador agradeció a quienes asistieron y destacó la participación de Monsalve en la jornada.

Incluso aprovechó la ocasión para lanzar un nuevo reto: invitó al alcalde de San Vicente del Caguán a enfrentarse en una próxima edición. Más allá de la competencia, el mandatario departamental insistió en que el encuentro no tuvo como propósito crear una rivalidad política con el alcalde de Florencia.

“Más que una pelea, fue una muestra de la unión, la fraternidad y el trabajo en equipo que hoy nos une como administraciones. Seguiremos trabajando de la mano por el bienestar de todos los caqueteños y florencianos”, afirmó Ruiz en sus redes sociales.

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Monsalve, por su parte, tomó el resultado con humor y dejó abierta la posibilidad de una revancha. El alcalde reconoció la victoria de su rival y aseguró que podría tener mejores posibilidades en un próximo combate.

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