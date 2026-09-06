Por: EL PILON SA

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La noche del sábado 5 de septiembre, el Parque de la Vida en Valledupar fue el escenario de una intensa jornada de boxeo denominada “Sábado en el Ring”. El público, conformado por familias y seguidores del deporte, presenció más de veinte combates que reunieron a jóvenes promesas locales y delegaciones de la región. Sin embargo, más allá del espectáculo deportivo, la verdadera noticia la protagonizaron dos boxeadoras vallenatas que se abrieron paso en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres.

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Ivana Ballesteros, con apenas 15 años, enfrentó el reto de subir al cuadrilátero después de horas diarias de entrenamiento en La Gota Fría. Aunque ese día la victoria no fue suya, su determinación creció. Uno de los principales motores para la joven atleta es su padre, quien emigró a España con el objetivo de apoyar la carrera de su hija y asegurar su educación. Ivana no oculta los desafíos que enfrenta por dedicarse al boxeo: comentarios despectivos y estereotipos son parte de su día a día. “El mensaje que les dejo es que sigan sus sueños, nunca los abandonen… así sea que los critiquen”, comentó la deportista, subrayando el apoyo incondicional que recibe desde la distancia por parte de su progenitor. Ella ignora los prejuicios y se enfoca en su pasión, consciente de que la disciplina y el esfuerzo deben pesar más que los estigmas sociales.

En otra esquina se destacó Yeriben Nicole Navarro, de 13 años, quien comenzó su historia deportiva a los siete años golpeando un saco en su casa. Nicole combina su preparación académica en el colegio Misael Pastrana con largas jornadas de entrenamiento guiadas por el entrenador Manuel Prescott. La joven afirma que el boxeo requiere autocontrol y disciplina, en contraste con la percepción social de que se trata de un deporte ‘peleonero’. “Yo me considero contragolpeadora y estilista”, menciona, con el anhelo de conquistar el campeonato nacional infantil y, a largo plazo, el mundial. A pesar de las dudas iniciales de su entorno familiar, Nicole cuenta con el respaldo de su padre y la orientación profesional de Prescott, quienes han fomentado su desarrollo en la Liga del Cesar.

El evento fue respaldado por la administración departamental y municipal, con el Instituto de Deporte y Recreación (Inder), para promover el boxeo y ofrecer oportunidades a nuevas generaciones. Así, historias como las de Ivana y Nicole ilustran cómo el deporte puede desafiar los roles de género y abrir espacios de crecimiento, incluso en escenarios adversos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo enfrentan las mujeres boxeadoras de Valledupar los estereotipos en el deporte?

De acuerdo con los testimonios de Ivana Ballesteros y Nicole Navarro, las mujeres boxeadoras de Valledupar deben hacer frente a comentarios despectivos y estigmas dentro y fuera del ring. Ambas han tenido que sobreponerse a prejuicios sociales, pero han encontrado en el apoyo familiar y la pasión por el boxeo la fortaleza para seguir adelante y avanzar hacia sus objetivos deportivos.

¿Qué papel cumplen las instituciones locales en el impulso del boxeo infantil en Valledupar?

Según declaraciones de Rayssa Rincón, secretaria de Deportes del Cesar, el Gobierno departamental y la Alcaldía de Valledupar, a través de Inder, han desempeñado un papel clave en la promoción y masificación del boxeo. Ofrecen escuelas de formación gratuitas y buscan crear oportunidades para los jóvenes deportistas locales, potenciando el desarrollo de talentos emergentes en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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