Por: EL PILON SA

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Pedro Guerra, estudiante de Biología en la Universidad Nacional de Colombia Sede de La Paz, alcanzó un destacado logro para el deporte universitario de la región al obtener la medalla de bronce en los Juegos Nacionales ASCUN 2026. Esta competencia reunió a representantes de diversas instituciones de educación superior del país, consolidándose como uno de los principales escenarios para el desarrollo deportivo a nivel académico en Colombia.

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El logro de Guerra se dio en la modalidad de combate, específicamente en la categoría de -54 kg cinturones negros de taekwondo, disciplina en la que demostró habilidad y determinación durante los enfrentamientos. Según la información brindada, el estudiante superó duros desafíos frente a otros atletas universitarios, lo que realza el nivel de la competencia y el valor del resultado alcanzado. Los Juegos Nacionales ASCUN, organizados por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), han servido históricamente como plataforma para visibilizar el talento emergente en múltiples disciplinas deportivas en el ámbito universitario.

La preparación de Pedro Guerra incluyó un proceso de acompañamiento institucional tanto en el aspecto técnico como logístico. Irma Gómez, profesional encargada del seguimiento integral, aportó asesoría y apoyo permanente durante cada etapa de la competencia. Esta labor fue clave para que el deportista pudiera competir en condiciones óptimas y centrarse en su desempeño.

Desde la Universidad Nacional de Colombia Sede de La Paz, especialmente las dependencias de Bienestar Universitario y el Área de Deportes, se reconoció públicamente la disciplina y entrega de Guerra. Estas dependencias subrayaron la importancia de contar con estudiantes que se comprometen no solo con la excelencia académica, sino también con la representación institucional en escenarios deportivos de alto nivel. De acuerdo con la universidad, este tipo de éxitos contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y motivan a otros jóvenes a participar en actividades extracurriculares.

El bronce conquistado por Guerra es, por tanto, un símbolo del respaldo que las instituciones educativas pueden ofrecer a sus deportistas y de los frutos que se cosechan cuando se unen talento, disciplina y apoyo constante.

¿Qué logros obtuvo Pedro Guerra en los Juegos Nacionales ASCUN 2026?

Pedro Guerra logró la medalla de bronce en la modalidad de combate en la categoría de -54 kg cinturones negros de taekwondo durante los Juegos Nacionales ASCUN 2026, representando a la Universidad Nacional de Colombia Sede de La Paz y enfrentando a representantes de distintas universidades del país.

¿Cómo fue el acompañamiento institucional a Pedro Guerra durante la competencia?

La preparación y participación de Pedro Guerra contó con el respaldo de la profesional Irma Gómez, que le brindó seguimiento técnico y logístico. Además, las áreas de Bienestar Universitario y Deportes de la institución resaltaron su acompañamiento y apoyo durante todo el proceso competitivo, destacando la importancia de estas acciones para el éxito del estudiante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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