Elegir entre una bicicleta de ruta y una bicicleta de montaña parece una decisión sencilla hasta que uno empieza a mirar para qué está diseñada cada una. Las dos sirven para pedalear, pero la experiencia cambia bastante dependiendo del terreno.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Para los que salen en bici: 3 gafas deportivas polarizadas por menos de $ 60.000)

Cuando empecé a comparar opciones, entendí que la pregunta no era cuál bicicleta era mejor, sino qué tipo de recorridos quería hacer.

Bicicleta de ruta: cuando el asfalto es el protagonista

La bicicleta de ruta está pensada principalmente para circular sobre superficies pavimentadas. Por eso, su diseño busca favorecer la velocidad, la eficiencia al pedalear y una posición que permita avanzar con menor resistencia al aire.

Lee También

Una de las diferencias que más llama la atención está en el manubrio. Las bicicletas de ruta suelen utilizar manubrios curvos, que permiten cambiar la posición de las manos y adoptar una postura más aerodinámica.

También suelen tener llantas más delgadas y de menor volumen, adecuadas para el asfalto. Además, normalmente no cuentan con suspensión, porque no necesitan absorber constantemente las irregularidades de un camino de tierra o una zona de piedras.

En otras palabras, si la idea es hacer recorridos largos por carretera o utilizar la bicicleta principalmente sobre pavimento, este tipo de bicicleta tiene características que responden mejor a ese escenario.

Bicicleta de montaña: otra historia cuando termina el pavimento

La bicicleta de montaña, también conocida como MTB, parte de una necesidad diferente: enfrentarse a terrenos irregulares. Sus llantas son más anchas y tienen un dibujo más marcado, pensado para ofrecer agarre en superficies como tierra, piedras o senderos. El manubrio suele ser plano y proporciona una posición que facilita controlar la bicicleta cuando el terreno cambia constantemente.

Otra característica habitual es la suspensión, especialmente en modelos destinados a recorridos más exigentes. Esta ayuda a manejar las irregularidades del terreno y forma parte de la diferencia entre una bicicleta diseñada para carretera y otra pensada para caminos de montaña.

El cuadro y diferentes componentes también están planteados para soportar condiciones de uso distintas a las de una bicicleta de ruta.

Ruta vs. montaña: ¿qué cambia realmente?

Característica Bicicleta de ruta Bicicleta de montaña Terreno principal Asfalto Tierra y senderos Llantas Más delgadas Más anchas y con tacos Manubrio Curvo Plano Suspensión Generalmente no Frecuente Prioridad Velocidad y eficiencia Control y estabilidad Uso típico Carretera y recorridos pavimentados Caminos destapados y montaña

La diferencia más importante, entonces, no está solamente en la apariencia. Está en la forma en que cada bicicleta responde al terreno para el que fue construida.

¿Y si quiero hacer de todo?

Ahí aparece una tercera posibilidad: las bicicletas híbridas o de fitness. No ofrecen exactamente las características de una bicicleta de ruta ni las capacidades de una MTB, pero pueden tener sentido para quienes combinan trayectos urbanos, ciclovías, carretera y algunos caminos menos exigentes.

Por eso, antes de comprar, conviene pensar en algo tan sencillo como el recorrido habitual: ¿voy a pasar la mayor parte del tiempo sobre asfalto o quiero salir a caminos destapados?

También vale la pena considerar la distancia de los recorridos, el nivel de comodidad que se busca y cuánto equipamiento se está dispuesto a transportar.

Mi conclusión después de compararlas

Lo que inicialmente parecía una elección entre dos bicicletas terminó siendo una elección entre dos formas diferentes de montar.

Si el objetivo principal son las carreteras y superficies pavimentadas, una bicicleta de ruta está diseñada alrededor de esa experiencia. Si la idea es entrar en senderos, caminos de tierra o terrenos irregulares, una bicicleta de montaña responde mejor a esas condiciones.

Y si todavía no tengo claro cuál será el terreno predominante, una híbrida puede ser una alternativa para no comprometerse completamente con un solo tipo de recorrido.

Al final, la mejor compra no empieza preguntando cuánto pesa una bicicleta o cuántos cambios tiene. Empieza por una pregunta mucho más básica: ¿por dónde quiero montar?

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.