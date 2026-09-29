Salir en bicicleta implica mucho más que ponerse el casco y arrancar. En una ruta también hay que pensar en el sol, los reflejos y la comodidad, especialmente cuando se pasan varias horas sobre la bici.

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Por eso me llamó la atención este paquete de 3 gafas deportivas polarizadas, que aparece por $ 56.767 y tiene un 35 % de descuento para usuarios de Amazon Prime. El producto está pensado para diferentes actividades al aire libre, pero por su diseño envolvente y sus características puede resultar especialmente interesante para quienes buscan gafas para ciclismo.

Cabe resaltar que el precio para usuarios normales es de 87.352 pesos.

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Y hay un detalle que le suma atractivo: no viene un solo par. Son tres gafas, con diferentes colores y estilos para cambiar según la ruta o simplemente tener un par de repuesto.

Gafas envolventes para salir en bicicleta

Lo primero que buscaría en unas gafas para ciclismo es que no estén moviéndose constantemente mientras pedaleo. Este paquete apuesta por un diseño envolvente y aerodinámico, pensado para ajustarse al rostro y mantenerse en su posición durante actividades como el ciclismo, según la descripción del producto.

Las patillas cuentan con un diseño antideslizante y las gafas incorporan almohadillas de goma para la nariz, elementos que buscan mejorar el ajuste durante el movimiento.

Además, el marco es descrito como ultraligero, algo que puede resultar importante cuando las gafas se utilizan durante recorridos largos.

Polarización y protección UV

Otro de los argumentos principales son sus lentes polarizadas HD, que están diseñadas para reducir el deslumbramiento y los reflejos. Esto puede resultar especialmente útil durante una salida en bicicleta cuando la luz del sol genera reflejos en diferentes superficies.

El fabricante también señala que las lentes cuentan con protección UV, pensada para bloquear los rayos ultravioleta.

Son características que no convierten unas gafas en un elemento de seguridad para reemplazar otros equipos —como el casco—, pero sí pueden hacer parte del equipo que acompaña una ruta.

Tres pares por menos de $60.000

La propuesta también está en la cantidad. Por $56.767, el paquete incluye tres gafas de sol deportivas polarizadas, cada una con diferentes colores o estilos. Eso significa que se puede tener más de una opción para las salidas en bicicleta y mantener un par adicional como repuesto.

El paquete también incluye:

3 correas para gafas.

1 estuche.

1 bolsa para lentes.

1 paño de limpieza.

1 tarjeta de prueba de polarización.

La presencia de las correas puede ser particularmente práctica para quienes suelen quitarse las gafas durante una parada y quieren evitar dejarlas en cualquier lugar.

¿Qué dicen quienes las compraron?

Las opiniones son positivas principalmente en relación con el precio, la nitidez de los cristales y el ajuste. Un comprador asegura que los lentes le parecieron una ganga por el precio y destaca que le gusta tanto el estilo como el nivel de oscuridad.

Otro usuario dice que quedó sorprendido por la calidad de las gafas y, especialmente, por unos cristales que describe como muy nítidos. Incluso hay una persona que aseguró haber comprado nuevamente el paquete porque le gustaron especialmente las correas para las gafas.

Como siempre, se trata de experiencias individuales y no de una garantía de que todos los compradores tendrán exactamente la misma percepción.

Para alguien que está buscando gafas para ciclismo sin gastar demasiado, la propuesta resulta llamativa por juntar varios elementos en un solo paquete: tres pares de gafas polarizadas, protección UV, diseño envolvente, marco ligero y accesorios.

Y con un precio de $56.767, el paquete queda por debajo de los $60.000, con el 35 % de descuento indicado.

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