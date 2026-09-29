El uso de inteligencia artificial (IA) en la banca avanza rápidamente y ya interviene en decisiones como la aprobación de créditos, la detección de fraudes, la atención al cliente y el cumplimiento de normas.

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Sin embargo, muchas entidades todavía enfrentan dificultades para demostrar que estas herramientas son confiables.

Un estudio de SAS e IDC, realizado con 2.375 líderes de tecnología y negocios, encontró que solo 11 % de los bancos combina una alta confianza en sus sistemas de IA con la capacidad de demostrar que funcionan de manera confiable.

Además, 47 % enfrenta un llamado “dilema de confianza”, mientras que solo 23 % alcanza el nivel más alto del índice de IA confiable utilizado en la investigación.

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El reto está en que no basta con que los modelos sean rápidos. Los bancos deben poder explicar qué información utilizan, cómo llegan a sus resultados y qué controles existen para detectar errores o sesgos.

En los créditos, por ejemplo, la IA debe permitir identificar las variables que influyen en una decisión y evitar discriminaciones.

En la detección de fraude, un exceso de alertas puede bloquear operaciones legítimas.

En Colombia, el crecimiento de las operaciones digitales aumenta la importancia de estos controles. Bre-B superó los 930 millones de operaciones por más de $143 billones en mayo de 2026, según cifras citadas en el informe.

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