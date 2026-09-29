Las remesas que reciben los hogares colombianos desde el exterior mantienen un ritmo histórico.

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En agosto de 2026, el país recibió US$1.144 millones por este concepto, un aumento de 4,47% frente al mismo mes de 2025. Con este resultado, las remesas completaron 27 meses consecutivos por encima de los US$1.000 millones.

Entre enero y agosto, los ingresos por remesas llegaron a US$8.897 millones, mientras que la Inversión Extranjera Directa (IED) sumó US$5.788 millones.

La diferencia fue de US$3.109 millones, por lo que por cada dólar recibido por inversión extranjera ingresaron cerca de US$1,54 mediante remesas.

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El comportamiento contrasta con el de la IED, que lleva 16 meses sin superar los US$1.000 millones mensuales. Las remesas, además, alcanzaron un récord anual de US$13.098 millones en 2025.

Expertos señalan que estos recursos han impulsado el consumo de los hogares, aunque advierten sobre los riesgos de una economía demasiado dependiente de este flujo.

Según analistas, Colombia necesita fortalecer la inversión, mejorar las condiciones fiscales y generar incentivos para atraer capital y evitar la salida de talento al exterior.

También se destaca el efecto de las remesas sobre la tasa de cambio, debido a las presiones que generan sobre la apreciación del peso colombiano.

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