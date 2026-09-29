Según cifras de la Superintendencia Financiera con corte al 25 de septiembre de 2026, existen grandes diferencias entre las tasas de rentabilidad que ofrecen los bancos para las cuentas de ahorro en Colombia.

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Banco Pichincha lidera el listado con una tasa de 11% efectivo anual (E.A.), seguido por Banco Contactar, con 10%, y Ban100, con 9,93%. Estas son las únicas tres entidades que superan el 9% de rentabilidad.

Entre las opciones que ofrecen más de 6% E.A. también aparecen Lulo Bank, con 8,86%; Nu Colombia, con 8,83%; Finandina, con 6,48%; Bancamía, con 6,13%, y Rappipay, con 6,03%.

En contraste, varias entidades tradicionales registran tasas mucho más bajas. Bancolombia ofrece 0,07% E.A., Davivienda 0,43%, Banco de Bogotá 0,54%, BBVA Colombia y AV Villas 0,38%, mientras que Nequi alcanza 0,10%. Itaú aparece en el último lugar, con apenas 0,01% E.A.

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La diferencia entre la mayor y menor tasa alcanza 10,99 puntos porcentuales. Laura Fernanda Correa, fundadora de Axia Finanzas Personales, explicó que algunas cuentas de alta rentabilidad pagan los intereses diariamente y otras mensualmente.

También recomendó controlar el número de transacciones para reducir posibles cobros, como el 4×1.000.

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