Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali se prepara para recibir la versión número 18 del Festival Internacional de Cine de Cali (FICCali), un evento que se desarrollará entre el 16 y el 28 de octubre. Esta edición tiene un propósito especial: ayudar a reconstruir el tejido social que fue profundamente afectado después del reciente terremoto. El festival, bajo el lema "Cine para encontrarnos", busca acercar a las comunidades de la región, apostándole al poder del cine local como herramienta de sanación y reencuentro. El lanzamiento oficial será este 3 de octubre, a las 6:00 p.m., con la proyección de la película “Para vivir, el implacable tiempo de Pablo Milanés”, en la cinemateca de La Tertulia.

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De acuerdo con la información brindada, este documental, dirigido por Fabien Pisan, se inspira en la vida del destacado músico cubano Pablo Milanés. Milanés fue pionero de la nueva trova de Cuba y realizó transformaciones musicales junto a figuras como Silvio Rodríguez y Noel Nicola. “Para vivir, el implacable tiempo de Pablo Milanés” no solo explora su obra, sino también la historia reciente de Latinoamérica, tocando especialmente las luchas sociales en Cuba. La película fue dirigida por uno de los hijos adoptivos del artista y reúne testimonios de quienes trabajaron junto a Milanés, buscando ofrecer una mirada íntima tanto al proceso creativo de este ícono como al contexto latinoamericano. El documental, que tiene una duración de 106 minutos, ya ha recibido premios en festivales internacionales y representa, en esta ocasión, un llamado para que Cali abrace la esperanza colectiva a través del arte cinematográfico.

Además, en el evento de apertura se dará a conocer la programación oficial del festival, junto con los invitados, las películas nominadas y los jurados. Este año se resalta una alianza importante con los Premios Macondo, que impulsará aún más la relevancia del FICCali. El festival se erige sobre una tradición cinematográfica profunda en la ciudad, recordando hitos como la presentación del primer largometraje de ficción y a color del país (‘María’, en 1921), la fundación del legendario cineclub Caliwood por Andrés Caicedo en los años 70 y la revista ‘Ojo al cine’. El FICCali continúa rindiendo homenaje a quienes hicieron y hacen parte de la historia del séptimo arte en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación oficial del Festival Internacional de Cine de Cali 2024?

La programación oficial del FICCali 2024 será dada a conocer en el evento de lanzamiento el 3 de octubre. Allí se presentarán los detalles sobre las películas nominadas, los jurados y los invitados especiales. Además, se ofrecerá información detallada sobre las proyecciones, eventos y actividades que se desarrollarán durante todo el festival, de acuerdo con la organización.

¿Qué significa “tejeduría social” y cómo busca impactar el FICCali a Cali tras el terremoto?

El término “tejeduría social” hace referencia a la reconstrucción de los lazos entre las personas y comunidades, especialmente en contextos de angustia o crisis. El FICCali, en su edición 18, tiene como objetivo fortalecer este tejido social utilizando el cine como medio de encuentro, reflexión y sanación después del impacto emocional y físico que dejó el terremoto en Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.