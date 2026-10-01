Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El adiós al noveno Rey Vallenato, Náfer Santiago Durán Díaz, se convirtió en un acto cargado de simbolismo y reivindicación para la comunidad de El Paso, en el departamento del Cesar. Durante la ceremonia realizada en la plaza que lleva el nombre de Alejandro Durán, el primer rey de esta tradición musical, el alcalde Jesús Alberto Ortiz Cervantes aprovechó el contexto solemne para elevar una petición enfática a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata: rendir un homenaje formal y conjunto a los hermanos Gilberto Alejandro ‘Alejo’ Durán Díaz y Náfer Santiago Durán Díaz.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el discurso pronunciado por Ortiz Cervantes, la administración municipal ha insistido desde 2024 en que el certamen, principal plataforma de la música vallenata, exalte de manera oficial el legado de la dinastía pasera. Según las palabras del mandatario, esta solicitud no obedece a un impulso momentáneo, sino a un esfuerzo institucional persistente cuyo objetivo es reconocer el aporte fundamental de ambos juglares en la historia y consolidación de este folclor regional. El alcalde invitó de manera directa a Rodolfo Molina Araújo, presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, a retomar y considerar la propuesta, asegurando la disposición del municipio para aportar en aspectos logísticos, culturales y presupuestales que permitan materializar ese tributo.

La importancia de esta petición radica en que El Paso, como resaltó Ortiz, vio nacer a dos figuras emblemáticas del vallenato: ‘Alejo’ Durán, quien fue coronado como el primer Rey Vallenato en 1968, y Náfer Santiago, quien alcanzó el mismo título en 1976. La comunidad y la administración consideran que este vínculo profundo con el género amerita un homenaje conjunto en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, que año tras año reúne a los principales exponentes y seguidores del folclor colombiano. “Desde la administración municipal estamos en toda la disposición de hacer lo que nos corresponda para que nuestros negros grandes aparezcan en esa pantalla en el Festival de la Leyenda Vallenata”, insistió el alcalde durante el sepelio de Náfer Santiago Durán Díaz, conocido como el ‘Rey del tono menor’.

La intervención pública del mandatario busca, además de un reconocimiento póstumo, abrir un nuevo espacio de diálogo institucional con la dirigencia del Festival para consolidar el tributo a la dinastía Durán, cuya influencia ha sido decisiva en la evolución y preservación de la música vallenata tradicional, según lo expuesto por la administración local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el alcalde de El Paso pide un homenaje conjunto a los Durán en el Festival Vallenato?

El alcalde de El Paso solicita un homenaje conjunto a los hermanos Gilberto Alejandro ‘Alejo’ Durán y Náfer Santiago Durán en el Festival de la Leyenda Vallenata porque ambos, siendo nacidos en ese municipio, representan figuras fundamentales en la historia del vallenato. Según la administración, reconocer formalmente su legado en el máximo certamen de la música vallenata permitiría exaltar el impacto cultural y musical de la dinastía Durán, considerada por la comunidad pasera como clave en la consolidación de este género tradicional.

¿Qué es la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y cuál es su papel en el homenaje solicitado?

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata es la organización encargada de gestionar y coordinar el principal evento anual dedicado a la promoción, conservación y proyección de la música vallenata en Colombia. De acuerdo con lo solicitado por el alcalde de El Paso, la Fundación tiene la potestad para decidir los homenajes y reconocimientos oficiales dentro del festival, por lo que su aprobación resulta determinante para que la dinastía Durán reciba el tributo institucional que respalda la comunidad y la administración local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.