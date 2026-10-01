Por: EL PILON SA

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El escritor Wilfrido Rodríguez Orozco forma parte de la quinta edición de ‘Los 11 de Calibán’, una antología destinada a resaltar el talento de autores del Caribe colombiano. En esta ocasión, Rodríguez Orozco aporta cuatro relatos propios, una participación que, según explicó, fue posible tras pasar por un proceso de preselección dirigido a escritores de la región. La antología es impulsada por los profesores Clinton Rodríguez, de la Universidad del Magdalena, y Guillermo Tedio, de la Universidad del Atlántico. Ambos docentes seleccionan cuidadosamente a los autores cuyas obras terminan integrando este proyecto literario, el cual reúne microrrelatos y cuentos representativos de la cultura caribeña.

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En cuanto al enfoque de su escritura, Rodríguez Orozco explicó que su propuesta literaria pretende explorar temas relacionados con la condición humana. Señaló que sus historias tienden a reflejar aspectos de la miseria y las dificultades de la existencia, acercándose, a su vez, a la ficción. Sin embargo, aclaró que no busca alejarse por completo de los escenarios reales que rodean la vida cotidiana, permitiendo así una identificación con las experiencias de los lectores.

La presentación oficial de la quinta edición de ‘Los 11 de Calibán’ tendrá lugar el jueves primero de octubre a las 5:30 de la tarde, en el primer piso de la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, ubicada en Valledupar. Está previsto que al evento asista Jorge Campo Figueroa, quien ocupa el cargo de rector editorial para esta nueva entrega de la antología. Asimismo, Eduardo Santos Ortega, reconocido como gestor cultural y consejero departamental de Cultura, será el encargado de moderar la conversación, facilitando el diálogo entre los participantes y el público.

Durante la jornada, Wilfrido Rodríguez Orozco compartirá detalles sobre su experiencia en este proyecto y motivará tanto a lectores como a entusiastas de la literatura a acercarse a esta nueva propuesta editorial. De esta manera, la antología se consolida, a juicio de sus organizadores y participantes, como un espacio vital para visibilizar la narrativa emergente del Caribe colombiano y fomentar el interés por la creación literaria en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia de la antología ‘Los 11 de Calibán’ para los autores del Caribe colombiano?

La antología ‘Los 11 de Calibán’ representa una plataforma relevante para autores del Caribe colombiano, ya que ofrece un espacio para la difusión de relatos y cuentos que rescatan la identidad y la experiencia regional. Según la información disponible, la curaduría de la obra permite seleccionar cuidadosamente a escritores emergentes y establecidos, lo cual contribuye al fortalecimiento del panorama literario local y promueve el reconocimiento de sus voces dentro del ámbito nacional.

¿De qué manera los relatos de Wilfrido Rodríguez Orozco abordan la condición humana?

Wilfrido Rodríguez Orozco explica que sus relatos intentan capturar aspectos de la miseria propia de la condición humana, manteniendo un equilibrio entre la ficción y la realidad. Sus textos exploran las dificultades y las contradicciones que enfrentan las personas en su vida diaria, permitiendo así una aproximación genuina a los contextos reales que habitamos, sin dejar de lado la capacidad imaginativa que ofrece la ficción literaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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