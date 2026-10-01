Por: Noticiero 90 minutos

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Este jueves, la Alcaldía de Cali inició la demolición de cinco edificaciones ubicadas en el centro de la ciudad, marcando así el comienzo de una etapa clave para la consolidación territorial tras la conocida Operación Iron. Algunas estructuras fueron seleccionadas debido a los daños causados por el sismo del pasado 10 de agosto, mientras que otras estaban incluidas en este proceso por estar afectadas por fenómenos de criminalidad. Esta intervención busca recuperar espacios, fortalecer la presencia institucional y devolver a la zona condiciones de seguridad y convivencia, de acuerdo con información suministrada por la Administración Distrital.

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De acuerdo con declaraciones del alcalde Alejandro Eder, la intervención no se limita únicamente a los temas de seguridad. La estrategia contempla una recuperación integral del sector, con acciones que van desde la recuperación de infraestructura, el mejoramiento del alumbrado público, la ejecución de proyectos de renovación urbana y la atención a temas sociales. Dentro del Plan Cristo Rey, la Alcaldía ha trabajado en jornadas de atención dirigidas a habitantes de calle y vecinos del centro de Cali, logrando impactar ya a más de 300 personas en condición de calle y desarrollando líneas de acción orientadas a niños, niñas y adolescentes residentes de la zona. La coordinación entre autoridades de seguridad y diferentes dependencias del Distrito es esencial en este proceso, garantizando una presencia estatal constante, según lo enfatizó Eder.

En su intervención, el alcalde indicó que las obras y acciones continuarán durante todo el mes, con la expectativa de lograr una transformación integral del núcleo urbano antes del 31 de octubre. Las labores de demolición van acompañadas de proyectos de renovación urbana, que buscan no solo optimizar la infraestructura sino también renovar dinámicas de vivienda, promover actividades comerciales y fomentar nuevas oportunidades económicas. Según precisó la Alcaldía, en aquellos sectores que no cuenten inicialmente con proyectos de renovación, cada caso será evaluado de manera individual y en conjunto con los propietarios. Además, si se identifican inmuebles vinculados a actividades delictivas, se adelantarán las acciones judiciales correspondientes, incluyendo la posible extinción de dominio.

La Administración subraya que este proceso de transformación también abarca la recuperación de la malla vial y el desarrollo de intervenciones físicas continuas, para consolidar condiciones urbanas que beneficien a los habitantes y visitantes del centro de Cali.

¿Cuál es el objetivo de las demoliciones en el centro de Cali y la Operación Iron?

El principal objetivo de las demoliciones en el centro de Cali, enmarcadas en la Operación Iron, es recuperar espacios afectados por la criminalidad y desastres naturales, fortalecer la presencia institucional y permitir la transformación urbanística y social de esta zona, según destacó la Alcaldía Distrital.

¿Qué es el Plan Cristo Rey y cómo atiende a las comunidades afectadas en Cali?

El Plan Cristo Rey es una estrategia implementada por la Alcaldía de Cali que incluye atención social para los habitantes de calle y la población vulnerable del sector intervenido, priorizando jornadas de apoyo y acciones específicas para niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con lo informado por la administración municipal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.