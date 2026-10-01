Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, anunció que este jueves continuará con las labores de reparación y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, enfocados en la optimización de las redes de acueducto. Estos trabajos pueden ocasionar interrupciones temporales en el suministro de agua potable para varios habitantes.

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Según la información suministrada por Emcali, la Gerencia de Acueducto tiene programada la reposición de válvulas y la mejora de las redes en zonas puntuales de Cali. Estas intervenciones hacen parte de las maniobras necesarias para mantener y modernizar el sistema de distribución de agua potable, lo que implica la suspensión del servicio en los lugares donde se desarrollen los trabajos.

La empresa especificó que, entre los sectores involucrados, se encuentran los barrios Brisas de Los Álamos y Floralia, en la calle 70 hasta la calle 73 norte, desde la avenida 2 BN hasta la avenida 3 norte; y desde la calle 70 hasta la calle 72 C, entre la carrera 3 DN hasta la carrera 4 norte. Para estos sectores, la suspensión está programada entre las 8:00 a. m. y las 10:00 p. m. Además, Emcali informó que se dispondrá de un carrotanque para abastecer de agua a los habitantes durante la interrupción, de acuerdo con el comunicado oficial.

Otros barrios que se verán afectados por la falta de agua durante la jornada son Los Andes, San Judas, Prados del Norte, Benjamín Herrera, Aranjuez, Santa Teresita, Antonio Nariño, El Bosque, Mojica, San Carlos, El Porvenir, Aguacatal y Tequendama. Para cada uno de estos, Emcali especificó las direcciones exactas en las que se realizarán las maniobras y donde el servicio será interrumpido temporalmente.

La medida responde a la necesidad de garantizar un servicio de calidad y evitar daños mayores en la red de acueducto. Emcali recalcó su compromiso con el bienestar de las comunidades afectadas y señaló que estos trabajos son indispensables para la continuidad y mejoramiento del servicio a futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali se quedarán sin agua este jueves por trabajos de Emcali?

De acuerdo con la información oficial de Emcali, los barrios que tendrán cortes temporales de agua este jueves incluyen Brisas de Los Álamos, Floralia, Los Andes, San Judas, Prados del Norte, Benjamín Herrera, Aranjuez, Santa Teresita, Antonio Nariño, El Bosque, Mojica, San Carlos, El Porvenir, Aguacatal y Tequendama. Cada uno de estos sectores tendrá interrupciones durante la jornada, entre las 8:00 a. m. y las 10:00 p. m.

¿Qué hace un carrotanque de abastecimiento durante los cortes de agua en Cali?

El carrotanque de abastecimiento es un vehículo especializado que transporta grandes volúmenes de agua potable para suplir las necesidades básicas de las comunidades afectadas durante una suspensión en el servicio regular. De acuerdo con Emcali, durante los trabajos de mantenimiento, se ubicará un carrotanque en la zona para garantizar que los habitantes puedan acceder al agua mientras se realizan las reparaciones necesarias en la red de acueducto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.