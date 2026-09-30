Las movidas empresariales en Colombia son parte del interés general, que ahora se enfoca en una nueva convocatoria laboral que se aplica para cuatro grandes ciudades del país.

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Con el objetivo de impulsar la empleabilidad en el país y responder a la alta demanda operativa de la temporada de fin de año, Manpower Colombia ha lanzado una gran convocatoria laboral que ofrece más de 600 puestos de trabajo formales en sectores clave de la economía.

Para esta jornada, la compañía está enfocada en reclutar talento de alto impacto, es decir, profesionales y operativos comprometidos que impulsen la productividad de las empresas. Las vacantes están dirigidas a bachilleres con y sin experiencia, y se distribuyen en tres perfiles principales: auxiliar de abastecimiento (400 vacantes en el Parque Logístico Cota), asesor Comercial para Productos de Belleza (60 vacantes) e impulsador(a) de alimentos (150 vacantes). Estas dos últimas posiciones aplican para las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Los requisitos específicos para los perfiles convocados en las ofertas de empleo son:

Auxiliar de abastecimiento: mínimo 3 meses de experiencia laboral en bodega, producción o funciones operativas. Requiere disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo. El lugar de trabajo es en Cota y cuenta con beneficio de ruta para zonas aledañas. Los ingresos se realizarán todos los lunes de octubre.

mínimo 3 meses de experiencia laboral en bodega, producción o funciones operativas. Requiere disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo. El lugar de trabajo es en Cota y cuenta con beneficio de ruta para zonas aledañas. Los ingresos se realizarán todos los lunes de octubre. Asesor Comercial – Productos de Belleza: mínimo 6 meses de experiencia en ventas (preferiblemente en belleza). Requiere pasión por las ventas y disponibilidad para laborar en almacenes de domingo a domingo. El ingreso es en octubre.

mínimo 6 meses de experiencia en ventas (preferiblemente en belleza). Requiere pasión por las ventas y disponibilidad para laborar en almacenes de domingo a domingo. El ingreso es en octubre. Impulsador(a) de Alimentos: mínimo 6 meses de experiencia en impulso o mercadeo (preferiblemente en alimentos) y excelente servicio al cliente para trabajar en almacenes de domingo a domingo. El ingreso es en octubre.

Todas las posiciones ofrecen una remuneración basada en el Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) con todas las prestaciones de ley, recargos y horas extras correspondientes. El perfil de belleza cuenta, además, con un esquema de incentivos.

“En Manpower nos esmeramos por identificar y potenciar al talento de alto impacto; asimismo, invitamos a todos los bachilleres que cumplan con los requisitos a postularse de inmediato para iniciar su proceso de selección”, agregó Useche.

Para participar de las ofertas e iniciar el proceso de postulación, los interesados pueden ingresar al siguiente enlace y registrar su hoja de vida: https://hubs.li/Q04y8j5R0.

¿Cómo mejorar la hoja de vida para ofertas de empleo?

Optimizar la hoja de vida resulta determinante para destacar en los procesos de selección laboral y captar la atención de los reclutadores de talento.

El primer paso consiste en personalizar el currículum según el perfil específico de cada vacante, adaptando el contenido a los requerimientos de la empresa.

Integre palabras clave del sector para superar los filtros automatizados de los sistemas de seguimiento de candidatos que emplean actualmente las grandes organizaciones.

Redacte un perfil profesional claro y conciso que sintetice sus fortalezas principales, años de experiencia relevante y sus aspiraciones dentro del mercado de trabajo.

Estructure la trayectoria laboral en orden cronológico inverso, resaltando primero los cargos más recientes junto con el nombre de las organizaciones donde laboró.

En lugar de enumerar únicamente funciones básicas, describa logros concretos utilizando verbos de acción directa y métricas o porcentajes reales de impacto.

Cuantificar los resultados demuestra el valor añadido que aportó a sus empleos anteriores, proyectando mayor eficiencia frente a otros aspirantes de la convocatoria.

Incluya la formación académica de manera ordenada, mencionando títulos obtenidos, instituciones educativas y certificaciones adicionales pertinentes para el cargo que aspira.

Evite agregar información personal innecesaria como dirección de domicilio exacta, estado civil, número de documento o fotografías si no son explícitamente requeridas.

Mantenga un diseño limpio y profesional con tipografías legibles de fácil lectura digital, evitando elementos gráficos recargados que interfieran con el escaneo óptimo.

Revise la ortografía y la gramática del documento para garantizar una comunicación impecable que transmita profesionalismo en cada sección del archivo.

Consultar portales institucionales de empleo brinda herramientas adicionales para estructurar un perfil competitivo adaptado a las tendencias del mercado laboral actual.

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