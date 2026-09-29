Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, las oportunidades laborales crecen gracias a la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, respaldada por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Según información publicada en el portal oficial del Distrito, la Unidad Móvil de Atención está recorriendo diferentes localidades y barrios para facilitar el acceso de ciudadanos y ciudadanas al empleo formal y servicios asociados. En esta ocasión, la gestión se centra en la localidad de Barrios Unidos, donde, desde el 28 de septiembre hasta el 3 de octubre de 2026, la oferta laboral estará disponible mediante la Unidad Móvil instalada en la Universidad Los Libertadores, en la calle 63 B # 16 – 71.

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De acuerdo con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, quienes estén interesados deben acercarse con su hoja de vida entre lunes y viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y los sábados entre 8:00 a.m. y 12:00 p.m. Allí tendrán la oportunidad de inscribirse en el Servicio Público de Empleo, recibir orientación laboral personalizada, acceder a formación y explorar múltiples vacantes. Además, se ofrece asesoría para empresarios interesados en vincular personal, demostrando una apuesta integral por dinamizar el mercado laboral de la ciudad.

La lista de empleos disponibles es amplia y diversa, destacando cargos como agente de call center trilingüe, asesor comercial, soporte técnico, auxiliares en áreas de infraestructura, salud y contabilidad, operarios de maquinaria, personal en áreas administrativas y especializadas (como ingenieros de obra, médicos, nutricionistas y abogados), así como community manager, auxiliar de producción, líderes comerciales y gerentes de cuentas, entre otros. Esta variedad de perfiles refleja el enfoque inclusivo y multisectorial de la convocatoria en Barrios Unidos.

Según el Portal Bogotá, la Unidad Móvil se desplaza semanalmente por distintas localidades, manteniendo actualizada la oferta de vacantes y una programación abierta y accesible. Es importante recalcar que todas estas oportunidades gestionadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y el programa ‘Talento Capital’ no requieren intermediarios ni ningún tipo de pago para inscribirse, garantizando transparencia y equidad en el proceso de selección.

Los interesados pueden consultar tanto las vacantes como la programación de la Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá directamente en el Portal Bogotá, en la sección “trabajo sí hay en Bogotá”. Esta iniciativa fortalece el acceso a empleos formales y contribuye a la reactivación económica de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a las vacantes laborales en la Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá?

Para postularse a las ofertas laborales a través de la Unidad Móvil, usted debe acudir personalmente con su hoja de vida, en los horarios anunciados por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Allí podrá registrarse en el Servicio Público de Empleo, recibir orientación y conectarse con las vacantes disponibles. No se requieren intermediarios ni pagos para acceder a estos procesos, según indicó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

¿Dónde y cuándo estará disponible la oferta de empleo en Barrios Unidos, Bogotá?

De acuerdo con el Portal Bogotá y la Agencia Distrital de Empleo, la Unidad Móvil atenderá en la Universidad Los Libertadores, ubicada en la calle 63 B # 16-71, en la localidad de Barrios Unidos. El servicio estará disponible entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre de 2026, de lunes a viernes en la mañana y la tarde, y los sábados hasta el mediodía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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