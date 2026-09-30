Grupo Nutresa, compañía controlada por el empresario Jaime Gilinski, anunció la firma de un contrato para adquirir el 100 % de las acciones de Empaques Industriales de Colombia S. A. S., empresa con sede en Bogotá dedicada a la fabricación de empaques y complementos en cartón corrugado.

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La operación todavía no está cerrada, pues depende del cumplimiento de condiciones suspensivas habituales para este tipo de transacciones. Una vez se cumplan estos requisitos, se podrá formalizar definitivamente la adquisición.

La compra se conoce en un momento de fuerte crecimiento para Nutresa. En mayo de 2026, la compañía superó a Ecopetrol en capitalización bursátil y se convirtió en la empresa con mayor valor en la Bolsa de Valores de Colombia, con cerca de $137,4 billones frente a $96,6 billones de la petrolera.

Nutresa es líder en alimentos procesados en Colombia y cuenta con ocho unidades de negocio, presencia directa en 18 países y ventas internacionales en 82 mercados.

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La operación también amplía el portafolio empresarial de Gilinski, quien en los últimos años ha fortalecido su presencia en sectores como alimentos, banca, tecnología financiera, medios, hoteles, inmobiliario e hidrocarburos.

Su grupo tomó el control de Nutresa tras varias operaciones y ofertas públicas de adquisición realizadas desde 2021.

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