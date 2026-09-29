El Concejo de Bogotá aprobó el ‘Acuerdo por una Ciudad Inteligente’, una iniciativa de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán que contempla cambios tributarios y la modernización del alumbrado público de la capital. Uno de los puntos que más llama la atención es el nuevo cobro que tendrán que asumir los propietarios de viviendas de estratos 4, 5 y 6, con valores que llegarían hasta los 348.000 pesos anuales a partir de 2027.

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Luego de la aprobación, Galán destacó que el acuerdo busca impulsar una transformación de largo plazo para la ciudad, con inversiones en infraestructura y tecnología.

La iniciativa incluye la instalación de luminarias LED inteligentes y ajustes en el impuesto de Industria y Comercio (ICA), además de medidas para aliviar las obligaciones tributarias de millones de contribuyentes.

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Sin embargo, uno de los aspectos que deberán tener en cuenta los ciudadanos es el aporte para financiar el alumbrado público, que se cobrará a través del impuesto predial y tendrá tarifas diferenciadas según el estrato y el uso del inmueble.

Cuánto pagarían los estratos 4, 5 y 6 en Bogotá

Según las proyecciones de la Secretaría Distrital de Hacienda, los valores adicionales para las viviendas serían los siguientes:

Estrato 4: 133.000 pesos al año, cerca de 11.000 pesos mensuales.

133.000 pesos al año, cerca de 11.000 pesos mensuales. Estrato 5: 227.000 pesos al año, unos 19.000 pesos mensuales.

Estrato 6: 348.000 pesos al año, alrededor de 29.000 pesos mensuales.

Estas cifras corresponden a promedios estimados. El monto que deberá pagar cada propietario dependerá de las condiciones del inmueble y de las disposiciones contempladas en el acuerdo.

El cobro no se incluirá en la factura mensual de energía, sino que se sumará al impuesto predial. En el caso de los estratos 1, 2 y 3, la Administración señaló que no tendrán que pagar por el alumbrado público.

Locales comerciales e industrias también tendrán cobro

La medida también contempla aportes para inmuebles destinados a actividades económicas. De acuerdo con las estimaciones divulgadas, los locales comerciales pagarían un promedio de 807.000 pesos anuales; las industrias, 1’672.000 pesos, y el sector financiero, 2’342.000 pesos.

La Alcaldía sostiene que los recursos permitirán modernizar el alumbrado público mediante tecnología LED y sistemas inteligentes. Además, el acuerdo contempla una simplificación del ICA que reduciría las tarifas para el 89 % de las industrias y el 83 % de los comercios, incluidas las tiendas de barrio.

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La Administración también proyecta que el conjunto de medidas atraiga más de 78 billones en inversión privada y contribuya a la creación de 215.000 empleos durante los próximos diez años. Estas cifras son proyecciones del Distrito, mientras que el nuevo aporte al predial comenzaría a aplicarse en 2027.