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La tasa de cambio nominal constituye un indicador central para la economía colombiana, ya que determina el valor del peso frente a monedas extranjeras, con especial énfasis en el dólar estadounidense. Según la información, su relevancia radica en que el dólar es la moneda principal en la mayoría de operaciones comerciales, de inversión y financiación internacional del país. Esto implica que muchas de las transacciones que afectan directamente a la economía nacional dependen de cómo se mueve esta tasa día a día.

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En términos prácticos, la tasa de cambio nominal informa cuántos pesos colombianos se necesitan para adquirir un dólar. Variaciones en este valor inciden inmediatamente en la vida económica y financiera del país, especialmente a través de dos fenómenos: depreciación y apreciación. Cuando el indicador aumenta, se observa una depreciación del peso colombiano. Este fenómeno obliga a empresas y ciudadanos a entregar más pesos por cada dólar, lo que encarece importaciones y puede provocar efectos inflacionarios en productos y servicios provenientes del exterior.

Por el contrario, cuando la tasa de cambio disminuye, se produce una apreciación del peso. Esto quiere decir que la moneda local se fortalece frente al dólar; basta menos cantidad de pesos para comprar un dólar, facilitando el acceso a bienes importados a menor precio, aunque al mismo tiempo puede dificultar la competitividad de los exportadores nacionales, quienes verán reducidos sus márgenes ante la fortaleza de la moneda colombiana.

Dentro del sistema financiero nacional, la medición oficial de la tasa de cambio nominal se realiza a través de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). De acuerdo con la información suministrada, la TRM se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas de todas las operaciones de compra y venta de dólares contra pesos realizadas el mismo día. En este mercado participan múltiples actores, tales como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa y entidades reconocidas como la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancoldex. Un aspecto relevante de la TRM es que solo incluyen transacciones que se liquidan en ambas monedas el mismo día de negociación.

Al cierre del periodo reportado, la TRM sitúa el valor de un dólar en 3.349,63 pesos colombianos, según los datos expuestos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) y cómo se calcula en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) es el indicador oficial que determina cuántos pesos colombianos se requieren para comprar un dólar. Su cálculo se basa en el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas que surgen de todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses frente a moneda legal colombiana realizadas el mismo día. Estas operaciones involucran entidades financieras como bancos y sociedades comisionistas. Solo se incluyen aquellas transacciones que se liquidan en ambas monedas en la misma fecha.

¿Cómo afecta la variación de la tasa de cambio nominal a la economía colombiana?

La variación de la tasa de cambio nominal tiene implicaciones directas en la economía colombiana. Un aumento de la tasa representa una depreciación del peso, encareciendo las importaciones y afectando el costo de bienes y servicios provenientes del extranjero. Por el contrario, una disminución facilita el acceso a productos importados, pero puede reducir la competitividad de las exportaciones nacionales al fortalecer el peso frente al dólar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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